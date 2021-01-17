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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210117/skazki-1593203013.html
Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза
Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза
Почему Снегурочка старше Деда Мороза и кем на самом деле он ей приходится? Кто такой Мальчик Новый год? Почему у Бабы-яги костяная нога? Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок.
2021-01-17T12:00
2021-01-17T12:00
как это по-русски
подкаст
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Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза
Почему Снегурочка старше Деда Мороза и кем на самом деле он ей приходится? Кто такой Мальчик Новый год? Почему у Бабы-яги костяная нога? Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок.
audio/mpeg
Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза
Почему Снегурочка старше Деда Мороза и кем на самом деле он ей приходится? Кто такой Мальчик Новый год? Почему у Бабы-яги костяная нога? Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок.
audio/mpeg
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аудио, подкаст

Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза

12:00 17.01.2021
 
Как это по-русски
Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза
12:00
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Почему Снегурочка старше Деда Мороза и кем на самом деле он ей приходится? Кто такой Мальчик Новый год? Почему у Бабы-яги костяная нога? Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок.
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Сценарий эпизода: Юлия Мирей
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий
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