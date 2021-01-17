https://ria.ru/20210117/skazki-1593203013.html

Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза

Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза

Почему Снегурочка старше Деда Мороза и кем на самом деле он ей приходится? Кто такой Мальчик Новый год? Почему у Бабы-яги костяная нога? Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок.

2021-01-17T12:00

2021-01-17T12:00

2021-01-17T12:00

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Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза Почему Снегурочка старше Деда Мороза и кем на самом деле он ей приходится? Кто такой Мальчик Новый год? Почему у Бабы-яги костяная нога? Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок. audio/mpeg

Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза Почему Снегурочка старше Деда Мороза и кем на самом деле он ей приходится? Кто такой Мальчик Новый год? Почему у Бабы-яги костяная нога? Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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