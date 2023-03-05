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Сделка о продаже доли Melon Fashion Group АФК "Система" не состоялась - РИА Новости, 06.03.2023
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23:55 05.03.2023 (обновлено: 02:35 06.03.2023)
https://ria.ru/20230305/prodazha-1856031210.html
Сделка о продаже доли Melon Fashion Group АФК "Система" не состоялась
Сделка о продаже доли Melon Fashion Group АФК "Система" не состоялась - РИА Новости, 06.03.2023
Сделка о продаже доли Melon Fashion Group АФК "Система" не состоялась
АФК "Система" отказалась от приобретения 47,7 процента акций Melon Fashion Group, соответствующее соглашение расторгнуто по обоюдному согласию, заявила шведская РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-05T23:55
2023-03-06T02:35
экономика
россия
казахстан
армения
владимир евтушенков
афк "система"
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. АФК "Система" отказалась от приобретения 47,7 процента акций Melon Fashion Group, соответствующее соглашение расторгнуто по обоюдному согласию, заявила шведская компания-продавец. В минувшем октябре сообщалось, что АФК "Система" намерена купить ценные бумаги Melon Fashion Group, управляющей Zarina, befree, Love Republic и Sela, у шведских компаний Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 миллиарда рублей. Российская инвестиционная компания также предложила остальным акционерам компании выкуп их ценных бумаг по стоимости этой сделки. "Соглашение о продаже пакета акций Eastnine в MFG ПАО АФК "Система" расторгнуто. Eastnine продолжит поиск выхода из своих инвестиций и ведет диалог с потенциальными покупателями", — уточнил продавец. Подчеркивается, что, поводом для расторжения документа послужили оценки о невозможности выполнения условий сделки до конца. Российские инвесторы также подтвердили, что решение было обоюдным.АФК "Система" владеет активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков. В его портефеле — 49,2 процента акций. При этом 29,4 процента ценных бумаг холдинга находятся в свободном обращении. Melon Fashion Group и ее дочерние и зависимые компаниями занимают позицию одного из крупнейших продавцов одежды в России. Эта компания появилась в 2005 году. Его деятельность осуществляется в 181 городе России, Казахстана, Армении и Белоруссии.
https://ria.ru/20221109/ikea-1830360886.html
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экономика, россия, казахстан, армения, владимир евтушенков, афк "система"
Экономика, Россия, Казахстан, Армения, Владимир Евтушенков, АФК "Система"
Сделка о продаже доли Melon Fashion Group АФК "Система" не состоялась

АФК "Система" не станет покупать 47,7 процента ритейлера Melon Fashion Group

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип АФК "Система"
Логотип АФК Система - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип АФК "Система". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. АФК "Система" отказалась от приобретения 47,7 процента акций Melon Fashion Group, соответствующее соглашение расторгнуто по обоюдному согласию, заявила шведская компания-продавец.
В минувшем октябре сообщалось, что АФК "Система" намерена купить ценные бумаги Melon Fashion Group, управляющей Zarina, befree, Love Republic и Sela, у шведских компаний Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 миллиарда рублей. Российская инвестиционная компания также предложила остальным акционерам компании выкуп их ценных бумаг по стоимости этой сделки.
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"Соглашение о продаже пакета акций Eastnine в MFG ПАО АФК "Система" расторгнуто. Eastnine продолжит поиск выхода из своих инвестиций и ведет диалог с потенциальными покупателями", — уточнил продавец.
Подчеркивается, что, поводом для расторжения документа послужили оценки о невозможности выполнения условий сделки до конца. Российские инвесторы также подтвердили, что решение было обоюдным.
АФК "Система" владеет активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков. В его портефеле — 49,2 процента акций. При этом 29,4 процента ценных бумаг холдинга находятся в свободном обращении.
Melon Fashion Group и ее дочерние и зависимые компаниями занимают позицию одного из крупнейших продавцов одежды в России. Эта компания появилась в 2005 году. Его деятельность осуществляется в 181 городе России, Казахстана, Армении и Белоруссии.
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