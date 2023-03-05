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В Баку заявили, что в инциденте в Карабахе погибли два полицейских

В Баку заявили, что в инциденте в Карабахе погибли два полицейских - РИА Новости, 05.03.2023

В Баку заявили, что в инциденте в Карабахе погибли два полицейских

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооруженного инцидента в Карабахе утром в воскресенье. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T20:07

2023-03-05T20:07

2023-03-05T20:53

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БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооруженного инцидента в Карабахе утром в воскресенье. В воскресенье агентство Арменпресс сообщало о трех жертвах среди полицейских после вооруженного столкновения в Карабахе. Со своей стороны в минобороны Азербайджана информировали о погибших с обеих сторон в результате перестрелки. "В результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта, погибли военнослужащие азербайджанской армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглу и Гусейнов Эшгин Джамиль оглу", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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в мире, нагорный карабах, москва, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе