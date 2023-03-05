Рейтинг@Mail.ru
В Баку заявили, что в инциденте в Карабахе погибли два полицейских - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 05.03.2023 (обновлено: 20:53 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/pogibshie-1856010941.html
В Баку заявили, что в инциденте в Карабахе погибли два полицейских
В Баку заявили, что в инциденте в Карабахе погибли два полицейских - РИА Новости, 05.03.2023
В Баку заявили, что в инциденте в Карабахе погибли два полицейских
Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооруженного инцидента в Карабахе утром в воскресенье. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:07
2023-03-05T20:53
в мире
нагорный карабах
москва
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577937931_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_2d148745906a3c2c2069df4569c9e684.jpg
БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооруженного инцидента в Карабахе утром в воскресенье. В воскресенье агентство Арменпресс сообщало о трех жертвах среди полицейских после вооруженного столкновения в Карабахе. Со своей стороны в минобороны Азербайджана информировали о погибших с обеих сторон в результате перестрелки. "В результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта, погибли военнослужащие азербайджанской армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглу и Гусейнов Эшгин Джамиль оглу", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
нагорный карабах
москва
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577937931_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_92e1f9a0d5a75363acd04dd3c9a520b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нагорный карабах, москва, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Нагорный Карабах, Москва, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
В Баку заявили, что в инциденте в Карабахе погибли два полицейских

Минобороны в Баку сообщило о гибели двух полицейских в вооруженном инциденте в Карабахе

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооруженного инцидента в Карабахе утром в воскресенье.
В воскресенье агентство Арменпресс сообщало о трех жертвах среди полицейских после вооруженного столкновения в Карабахе. Со своей стороны в минобороны Азербайджана информировали о погибших с обеих сторон в результате перестрелки.
"В результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта, погибли военнослужащие азербайджанской армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглу и Гусейнов Эшгин Джамиль оглу", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31
Инфографика
Блокировка Лачинского коридораПосмотреть
 
В миреНагорный КарабахМоскваАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала