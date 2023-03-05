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В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 05.03.2023
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05:07 05.03.2023 (обновлено: 10:41 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/poezd-1855917264.html
В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов
В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 05.03.2023
В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов
В штате Огайо сошел с рельсов еще один поезд железнодорожной компании Norfolk Southern, передает телеканал NBC. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T05:07
2023-03-05T10:41
в мире
огайо
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. В штате Огайо сошел с рельсов еще один поезд железнодорожной компании Norfolk Southern, передает телеканал NBC. "Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк просит жителей в радиусе тысячи футов от схода поезда с рельсов &lt;...&gt; укрыться на местах в целях предосторожности", — цитирует телеканал заявление местных властей. На месте происшествия работают полицейские и пожарно-спасательное подразделение. В Norfolk Southern уточнили, что авария произошла неподалеку от города Спрингфилда. Всего с рельсов сошли примерно 20 вагонов, при этом никто не пострадал. Как заверяют в компании, на этот раз опасные материалы состав не перевозил. На место направились сотрудники Norfolk Southern, которые помогут в очистке территории. Третьего февраля в Огайо сошел с рельсов грузовой состав Norfolk Southern, в котором было несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Это привело к пожару и взрыву и серьезному загрязнению территории. Власти эвакуировали часть населения, но позже людям разрешили вернуться домой.Министерство окружающей среды Огайо утверждает, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Однако местные жители рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыбы в районе ЧП.
https://ria.ru/20230220/udar-1853001073.html
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в мире, огайо
В мире, Огайо
В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов

NBC: поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в американском штате Огайо

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоКрушение поезда в США
Крушение поезда в США - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Иван Захарченко
Крушение поезда в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. В штате Огайо сошел с рельсов еще один поезд железнодорожной компании Norfolk Southern, передает телеканал NBC.
"Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк просит жителей в радиусе тысячи футов от схода поезда с рельсов <...> укрыться на местах в целях предосторожности", — цитирует телеканал заявление местных властей.
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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На месте происшествия работают полицейские и пожарно-спасательное подразделение.
В Norfolk Southern уточнили, что авария произошла неподалеку от города Спрингфилда. Всего с рельсов сошли примерно 20 вагонов, при этом никто не пострадал. Как заверяют в компании, на этот раз опасные материалы состав не перевозил. На место направились сотрудники Norfolk Southern, которые помогут в очистке территории.
Третьего февраля в Огайо сошел с рельсов грузовой состав Norfolk Southern, в котором было несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Это привело к пожару и взрыву и серьезному загрязнению территории. Власти эвакуировали часть населения, но позже людям разрешили вернуться домой.
Министерство окружающей среды Огайо утверждает, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Однако местные жители рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыбы в районе ЧП.
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