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В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов

В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 05.03.2023

В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов

В штате Огайо сошел с рельсов еще один поезд железнодорожной компании Norfolk Southern, передает телеканал NBC. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T05:07

2023-03-05T05:07

2023-03-05T10:41

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огайо

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. В штате Огайо сошел с рельсов еще один поезд железнодорожной компании Norfolk Southern, передает телеканал NBC. "Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк просит жителей в радиусе тысячи футов от схода поезда с рельсов <...> укрыться на местах в целях предосторожности", — цитирует телеканал заявление местных властей. На месте происшествия работают полицейские и пожарно-спасательное подразделение. В Norfolk Southern уточнили, что авария произошла неподалеку от города Спрингфилда. Всего с рельсов сошли примерно 20 вагонов, при этом никто не пострадал. Как заверяют в компании, на этот раз опасные материалы состав не перевозил. На место направились сотрудники Norfolk Southern, которые помогут в очистке территории. Третьего февраля в Огайо сошел с рельсов грузовой состав Norfolk Southern, в котором было несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Это привело к пожару и взрыву и серьезному загрязнению территории. Власти эвакуировали часть населения, но позже людям разрешили вернуться домой.Министерство окружающей среды Огайо утверждает, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Однако местные жители рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыбы в районе ЧП.

https://ria.ru/20230220/udar-1853001073.html

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в мире, огайо