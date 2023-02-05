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В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами

В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами - РИА Новости, 05.02.2023

В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами

Порядка 50 вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо, передает агентство AP со ссылкой на... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T05:18

2023-02-05T05:18

2023-02-05T05:36

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Порядка 50 вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо, передает агентство AP со ссылкой на представителей местных властей.Инцидент произошел в пятницу вечером, однако причину аварии до сих пор установить не удалось. Согласно заявлению представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, после того, как часть вагонов состава сошла с рельсов, их охватило пламя."С момента начала пожара пламя несколько утихло, однако возгорание по-прежнему сохраняется, и железнодорожные пути все так же заблокированы", - заявил он.Как следует из материала агентства, в 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды. В настоящее время специалисты пытаются установить, какие из вагонов, содержащих опасные материалы, оказались повреждены.Глава местной пожарной охраны Кит Дрэбик заявил, что наибольшую обеспокоенность вызывает винилхлорид. Известно как минимум об одном вагоне, содержащем это вещество, однако он заверил, что механизмы предотвращения утечки опасного материала в нем "все еще функционируют". Как указал Дрэбик, аварийные бригады будут держаться на расстоянии до тех пор, пока не будут полностью уверены в том, что приближаться к подобным вагонам и тушить их безопасно."Когда нам скажут, что пора идти и тушить огонь, мои парни войдут и потушат огонь", - пояснил начальник пожарной охраны. Он добавил, что в прочих вагонах содержались и другие химические вещества, и сейчас пожарные ожидают от местных и федеральных властей их полный перечень.Информация о жертвах и пострадавших к настоящему моменту отсутствует.

https://radiosputnik.ria.ru/20221203/poezd-1836071178.html

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