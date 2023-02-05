Рейтинг@Mail.ru
В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/ssha-1849808527.html
В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами
В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами - РИА Новости, 05.02.2023
В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами
Порядка 50 вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо, передает агентство AP со ссылкой на... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T05:18
2023-02-05T05:36
в мире
огайо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849809033_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_87043f440f52db1e3d2878a52e74d1b9.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Порядка 50 вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо, передает агентство AP со ссылкой на представителей местных властей.Инцидент произошел в пятницу вечером, однако причину аварии до сих пор установить не удалось. Согласно заявлению представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, после того, как часть вагонов состава сошла с рельсов, их охватило пламя."С момента начала пожара пламя несколько утихло, однако возгорание по-прежнему сохраняется, и железнодорожные пути все так же заблокированы", - заявил он.Как следует из материала агентства, в 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды. В настоящее время специалисты пытаются установить, какие из вагонов, содержащих опасные материалы, оказались повреждены.Глава местной пожарной охраны Кит Дрэбик заявил, что наибольшую обеспокоенность вызывает винилхлорид. Известно как минимум об одном вагоне, содержащем это вещество, однако он заверил, что механизмы предотвращения утечки опасного материала в нем "все еще функционируют". Как указал Дрэбик, аварийные бригады будут держаться на расстоянии до тех пор, пока не будут полностью уверены в том, что приближаться к подобным вагонам и тушить их безопасно."Когда нам скажут, что пора идти и тушить огонь, мои парни войдут и потушат огонь", - пояснил начальник пожарной охраны. Он добавил, что в прочих вагонах содержались и другие химические вещества, и сейчас пожарные ожидают от местных и федеральных властей их полный перечень.Информация о жертвах и пострадавших к настоящему моменту отсутствует.
https://radiosputnik.ria.ru/20221203/poezd-1836071178.html
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849809033_617:0:3348:2048_1920x0_80_0_0_7e5fcc94a8d615468c8cd848c963939d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, огайо
В мире, Огайо
05:18 05.02.2023 (обновлено: 05:36 05.02.2023)
 
В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами

AP: в США сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами

© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Порядка 50 вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо, передает агентство AP со ссылкой на представителей местных властей.
Инцидент произошел в пятницу вечером, однако причину аварии до сих пор установить не удалось. Согласно заявлению представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, после того, как часть вагонов состава сошла с рельсов, их охватило пламя.
"С момента начала пожара пламя несколько утихло, однако возгорание по-прежнему сохраняется, и железнодорожные пути все так же заблокированы", - заявил он.
Как следует из материала агентства, в 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды. В настоящее время специалисты пытаются установить, какие из вагонов, содержащих опасные материалы, оказались повреждены.
Глава местной пожарной охраны Кит Дрэбик заявил, что наибольшую обеспокоенность вызывает винилхлорид. Известно как минимум об одном вагоне, содержащем это вещество, однако он заверил, что механизмы предотвращения утечки опасного материала в нем "все еще функционируют". Как указал Дрэбик, аварийные бригады будут держаться на расстоянии до тех пор, пока не будут полностью уверены в том, что приближаться к подобным вагонам и тушить их безопасно.
"Когда нам скажут, что пора идти и тушить огонь, мои парни войдут и потушат огонь", - пояснил начальник пожарной охраны. Он добавил, что в прочих вагонах содержались и другие химические вещества, и сейчас пожарные ожидают от местных и федеральных властей их полный перечень.
Информация о жертвах и пострадавших к настоящему моменту отсутствует.
На месте схода с рельсов поезда с военной техникой в Греции - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря 2022, 11:06В мире
СМИ: в Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой США
 
В миреОгайо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала