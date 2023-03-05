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Советника главы офиса Зеленского разозлил триколор в промо Louis Vuitton
Советника главы офиса Зеленского разозлил триколор в промо Louis Vuitton - РИА Новости, 05.03.2023
Советника главы офиса Зеленского разозлил триколор в промо Louis Vuitton
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter обвинил компанию Louis Vuitton в использовании "пророссийской" символики в... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T21:12
2023-03-05T21:12
2023-03-05T23:32
в мире
михаил подоляк
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter обвинил компанию Louis Vuitton в использовании "пророссийской" символики в промо.В рекламе бренда, где фигурировали цвета французского флага и символ компании V, Подоляк, а также многие украинские пользователи увидели "поддержку Москвы"."Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии", — заявил чиновник.Тем временем большинство комментаторов удивились такой реакции. Они напомнили, что красный, белый и синий — распространенные цвета во флагах разных стран мира, в том числе эта же комбинация используется и во французском триколоре. Кроме того, символ V, который подвергся жесткой критике, означает Vuitton из названия самого бренда, о чем многие читатели написали в защиту компании.
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РИА Новости
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в мире, михаил подоляк, louis vuitton, twitter, украина
В мире, Михаил Подоляк, Louis Vuitton, Twitter, Украина
Советника главы офиса Зеленского разозлил триколор в промо Louis Vuitton
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter
обвинил компанию Louis Vuitton в использовании "пророссийской" символики в промо.
В рекламе бренда, где фигурировали цвета французского флага и символ компании V, Подоляк, а также многие украинские пользователи увидели "поддержку Москвы".
"Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии", — заявил чиновник.
Тем временем большинство комментаторов удивились такой реакции. Они напомнили, что красный, белый и синий — распространенные цвета во флагах разных стран мира, в том числе эта же комбинация используется и во французском триколоре. Кроме того, символ V, который подвергся жесткой критике, означает Vuitton из названия самого бренда, о чем многие читатели написали в защиту компании.
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