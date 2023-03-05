https://ria.ru/20230305/podolyak-1856018540.html

Советника главы офиса Зеленского разозлил триколор в промо Louis Vuitton

Советника главы офиса Зеленского разозлил триколор в промо Louis Vuitton - РИА Новости, 05.03.2023

Советника главы офиса Зеленского разозлил триколор в промо Louis Vuitton

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter обвинил компанию Louis Vuitton в использовании "пророссийской" символики в... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T21:12

2023-03-05T21:12

2023-03-05T23:32

в мире

михаил подоляк

louis vuitton

twitter

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/08/1513590816_0:216:2304:1512_1920x0_80_0_0_b03a8ed2fd9acbd3037f0ef01b3a170c.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter обвинил компанию Louis Vuitton в использовании "пророссийской" символики в промо.В рекламе бренда, где фигурировали цвета французского флага и символ компании V, Подоляк, а также многие украинские пользователи увидели "поддержку Москвы"."Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии", — заявил чиновник.Тем временем большинство комментаторов удивились такой реакции. Они напомнили, что красный, белый и синий — распространенные цвета во флагах разных стран мира, в том числе эта же комбинация используется и во французском триколоре. Кроме того, символ V, который подвергся жесткой критике, означает Vuitton из названия самого бренда, о чем многие читатели написали в защиту компании.

https://ria.ru/20230302/daniya-1855250695.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, михаил подоляк, louis vuitton, twitter, украина