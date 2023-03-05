https://ria.ru/20230305/perestrelka-1855960906.html

В Ереване и Баку сообщили о перестрелке в Карабахе, есть погибшие

В Ереване и Баку сообщили о перестрелке в Карабахе, есть погибшие - РИА Новости, 05.03.2023

В Ереване и Баку сообщили о перестрелке в Карабахе, есть погибшие

В Ереване и Баку сообщили о перестрелке силовиков в Карабахе, есть погибшие: агентство Арменпресс сообщает о трех жертвах среди полицейских, минобороны... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:27

2023-03-05T14:27

2023-03-05T14:27

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азербайджан

ереван

баку

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ЕРЕВАН/БАКУ, 5 мар - РИА Новости. В Ереване и Баку сообщили о перестрелке силовиков в Карабахе, есть погибшие: агентство Арменпресс сообщает о трех жертвах среди полицейских, минобороны Азербайджана - о потерях с обеих сторон. "Сегодня утром, в районе под названием Хайпалу, примерно в 10.00 (9.00 мск), диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела полиции. В результате диверсионного проникновения погибли трое сотрудника полиции - подполковник Армен Бабаян, майор Давид Даниелян, лейтенант Арарат Гаспарян", - говорится в сообщении армянского госагенства. Отмечается, что еще один служащий, лейтенант Давид Овсепян, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре в Степанакерте. Со своей стороны, в минобороны Азербайджана сообщают о погибших с обеих сторон в результате перестрелки. "Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территории Азербайджана, с использованием грунтовой дороги. Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации была предпринята попытка задержания и проверки подразделениями азербайджанской армии транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, и в результате перестрелки есть потери и раненые с обеих сторон", - сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230304/strelba-1855898405.html

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в мире, азербайджан, ереван, баку