https://ria.ru/20230305/pekin-1855915669.html

В Пекине открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая

В Пекине открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая - РИА Новости, 05.03.2023

В Пекине открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая

Главное внутриполитическое событие года Китая - ежегодная сессия высшего законодательного органа страны - открылась в воскресенье в Доме народных собраний в... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T04:12

2023-03-05T04:12

2023-03-05T04:17

в мире

китай

пекин

гонконг

си цзиньпин

ли чжаньшу

всекитайское собрание народных представителей

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571827084_716:591:3219:1999_1920x0_80_0_0_0c0fa63e39e0c81ed40a008f97768c5d.jpg

ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Главное внутриполитическое событие года Китая - ежегодная сессия высшего законодательного органа страны - открылась в воскресенье в Доме народных собраний в центре Пекина, в работе сессии принимают участие около 3 тысяч депутатов со всей страны. Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва продлится восемь с половиной дней и завершится 13 марта. За это время делегаты должны определить основное направление политической, законодательной и экономической работы КНР на предстоящий год, а также избрать руководство страны на следующие пять лет. В предстоящие дни они традиционно заслушают доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год и проект аналогичного плана на 2023-й, доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за прошедший год и проекте центрального и местных бюджетов на текущий, а также заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры и Верховного народного суда, доклад о работе постоянного комитета ВСНП. Делегаты должны будут рассмотреть проект поправок к Закону о законодательной деятельности страны, рассмотреть план реформирования партийных и государственных органов, а также избрать председателя и вице-председателя КНР, нового премьера Госсовета, главу Народного банка Китая (ЦБ), вице-премьеров, министров, глав государственных комиссий и комитетов. Парламентские сессии почти каждый год привлекают внимание в том числе и международной общественности громкими и значимыми законами или решениями. К примеру, в 2021 году парламент одобрил проект резолюции по реформе избирательной системы Гонконга, в 2020-м - законопроект о национальной безопасности в Гонконге, оба закона в итоге были претворены в жизнь и вызвали шквал критики на Западе. В 2018 году были приняты поправки к конституции, одна из которых отменяет ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя КНР. Этот год не станет исключением, так как по итогам сессии председатель КНР Си Цзиньпин вероятнее всего будет переизбран на третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения поправок в конституцию на парламентской сессии в 2018 году. Если бы они не были внесены, Си Цзиньпин в этом году должен был бы покинуть пост председателя КНР. Как заявил РИА Новости специально приглашенный научный сотрудник исследовательского центра американистики Чжэцзянского университета иностранных языков Ван Пэн, сессия этого года будет иметь особое значение, так как она состоится после прошедшего в октябре прошлого года 20-го съезда Коммунистической партии Китая, "таким образом, определенный партией политический курс будет усовершенствован и обновлен на уровне правительства и государственного управления". По итогам сессии также будет избран новый председатель постоянного комитета ВСНП, пост в настоящий момент занимает уходящий на пенсию Ли Чжаньшу. Согласно прогнозам наблюдателей, должность может получить член постоянного комитета политбюро ЦК КПК и экс-секретарь центральной комиссии партии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20230305/vvp-1855915556.html

https://ria.ru/20230304/sotrudnichestvo-1855849878.html

https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html

китай

пекин

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, пекин, гонконг, си цзиньпин, ли чжаньшу, всекитайское собрание народных представителей, центральный банк рф (цб рф)