https://ria.ru/20230305/gaz-1855926822.html
Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 60 процентов
Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 60 процентов - РИА Новости, 05.03.2023
Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 60 процентов
Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился ниже 60%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T09:08
2023-03-05T09:08
2023-03-05T09:08
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился ниже 60%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По данным на конец газовых суток 3 марта (завершились в 08.00 мск 4 марта), общий объём газа в этих ПХГ составляет почти 65 миллиардов кубометров, следует из информации на сайте GIE. Газохранилища в Европе, таким образом, заполнены на 59,57%, что на 0,44 процентного пункта (п.п.) ниже предыдущих газовых суток. При этом показатель заполненности ПХГ в Евросоюзе примерно на 20 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за прошедшие пять лет. Для сравнения, в отопительном сезоне 2021–2022 гг. показатель опустился ниже 60% уже 15 декабря. Сокращение запасов газа в хранилищах в марте, согласно многолетним значениям, может колебаться в широком диапазоне: от –1,4% до –10,7% от номинальной мощности активного газа, в зависимости от погодных условий, приводят данные в телеграм-канале эксперты Института энергетики и финансов. Среднее значение за последние пять лет составило –5,6% и при сопоставимых темпах отбора к концу марта запасы газа в ПХГ могут сократиться примерно до 50—55%, полагают они. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80% поставок газа в Евросоюз. По ее словам, Европа смогла заменить выбывшие объёмы российского "голубого топлива", в частности, значительно нарастив поставки сжиженного газа из США. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.
https://ria.ru/20230304/gaz-1855792712.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, сша, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Экономика, Европа, США, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 60 процентов
Данные GIE: запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 60 процентов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился ниже 60%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По данным на конец газовых суток 3 марта (завершились в 08.00 мск 4 марта), общий объём газа в этих ПХГ составляет почти 65 миллиардов кубометров, следует из информации на сайте GIE.
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Газохранилища в Европе, таким образом, заполнены на 59,57%, что на 0,44 процентного пункта (п.п.) ниже предыдущих газовых суток.
При этом показатель заполненности ПХГ в Евросоюзе примерно на 20 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за прошедшие пять лет. Для сравнения, в отопительном сезоне 2021–2022 гг. показатель опустился ниже 60% уже 15 декабря.
Сокращение запасов газа в хранилищах в марте, согласно многолетним значениям, может колебаться в широком диапазоне: от –1,4% до –10,7% от номинальной мощности активного газа, в зависимости от погодных условий, приводят данные в телеграм-канале эксперты Института энергетики и финансов. Среднее значение за последние пять лет составило –5,6% и при сопоставимых темпах отбора к концу марта запасы газа в ПХГ могут сократиться примерно до 50—55%, полагают они.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
в январе сообщила, что Россия
за восемь месяцев прошлого года сократила 80% поставок газа в Евросоюз. По ее словам, Европа смогла заменить выбывшие объёмы российского "голубого топлива", в частности, значительно нарастив поставки сжиженного газа из США
. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.
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