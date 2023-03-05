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Принц Гарри признался, что чувствовал себя непохожим на свою семью - РИА Новости, 05.03.2023
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00:18 05.03.2023 (обновлено: 00:21 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/garri-1855905541.html
Принц Гарри признался, что чувствовал себя непохожим на свою семью
Принц Гарри признался, что чувствовал себя непохожим на свою семью - РИА Новости, 05.03.2023
Принц Гарри признался, что чувствовал себя непохожим на свою семью
Принц Гарри рассказал, что всегда чувствовал себя не таким, как остальные члены королевской семьи, добавив, что его мать принцесса Диана испытывала то же самое. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T00:18
2023-03-05T00:21
в мире
париж
афганистан
принц гарри
великобритания
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Принц Гарри рассказал, что всегда чувствовал себя не таким, как остальные члены королевской семьи, добавив, что его мать принцесса Диана испытывала то же самое. "Я определенно чувствовал на протяжении всей своей жизни, в молодые годы, что я немного не такой, как остальные члены моей семьи... Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл", - сказал принц Гарри во время онлайн-трансляции, посвященной обсуждению мемуаров "Запасной", его слова приводит телеканал Sky News. Герцог Сассекский также рассказал, что после смерти принцессы Дианы боялся идти на терапию из-за страха потерять чувства, которые он испытал к своей матери. Ранее принц Гарри в интервью телеканалу CBS рассказал, что десять лет жил с мыслью о том, что его мать принцесса Диана не погибла в автокатастрофе, а решила на время исчезнуть, чтобы потом вернуться к сыновьям. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет. Официально автобиография принца Гарри, написанная в соавторстве с американским писателем Джоном Джозефом Морингером, появились на полках иностранных книжных магазинов 10 января 2023 года. Еще до официальной публикации "Запасной" получил скандальную репутацию из-за откровений принца Гарри, касающихся в том числе британской королевской семьи. В книге герцог Сассекский, называющий себя второстепенным членом семьи - "запасным", - подробно рассказывает о деталях своей личной жизни, о том, как убил 25 человек во время службы в Афганистане, а также о конфликтах в семье.
https://ria.ru/20230116/garri-1845178292.html
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в мире, париж, афганистан, принц гарри, великобритания
В мире, Париж, Афганистан, Принц Гарри, Великобритания
Принц Гарри признался, что чувствовал себя непохожим на свою семью

Принц Гарри признался, что чувствовал себя непохожим на свою семью, как и его мать

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, PoolБританский принц Гарри
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, Pool
Британский принц Гарри. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Принц Гарри рассказал, что всегда чувствовал себя не таким, как остальные члены королевской семьи, добавив, что его мать принцесса Диана испытывала то же самое.
"Я определенно чувствовал на протяжении всей своей жизни, в молодые годы, что я немного не такой, как остальные члены моей семьи... Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл", - сказал принц Гарри во время онлайн-трансляции, посвященной обсуждению мемуаров "Запасной", его слова приводит телеканал Sky News.
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Герцог Сассекский также рассказал, что после смерти принцессы Дианы боялся идти на терапию из-за страха потерять чувства, которые он испытал к своей матери.
«
"Я думал, что если я пойду на терапию, то это убьет меня и я потеряю все, что у меня осталось, все, что мне удалось сохранить от своей матери", - цитирует его телеканал.
Ранее принц Гарри в интервью телеканалу CBS рассказал, что десять лет жил с мыслью о том, что его мать принцесса Диана не погибла в автокатастрофе, а решила на время исчезнуть, чтобы потом вернуться к сыновьям. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет.
Официально автобиография принца Гарри, написанная в соавторстве с американским писателем Джоном Джозефом Морингером, появились на полках иностранных книжных магазинов 10 января 2023 года. Еще до официальной публикации "Запасной" получил скандальную репутацию из-за откровений принца Гарри, касающихся в том числе британской королевской семьи. В книге герцог Сассекский, называющий себя второстепенным членом семьи - "запасным", - подробно рассказывает о деталях своей личной жизни, о том, как убил 25 человек во время службы в Афганистане, а также о конфликтах в семье.
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