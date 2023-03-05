https://ria.ru/20230305/byudzhet-1855917422.html

Китай собирается увеличить военный бюджет

Китай собирается увеличить военный бюджет - РИА Новости, 05.03.2023

Китай собирается увеличить военный бюджет

Китай в 2023 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1553,7 миллиарда юаней (около 224,8 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T05:11

2023-03-05T05:11

2023-03-05T05:28

китай

в мире

сша

пекин

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Китай в 2023 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1553,7 миллиарда юаней (около 224,8 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном в воскресенье проекте бюджета."Расходы на национальную оборону (составят) 1553,7 миллиарда юаней с увеличением на 7,2%", - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).Официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао на пресс-конференции в субботу заявил, что Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны. По его словам, модернизация вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны мира.Китай не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины, но при этом ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно проекту бюджета на 2022 год, Китай планировал довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (209,9 миллиарда долларов), увеличив военные расходы на 7,1% в годовом выражении. Эта тенденция вызывает опасения и критику других государств, однако власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны.Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство КНР.

https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html

https://ria.ru/20230305/nauka-1855916205.html

китай

сша

пекин

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китай, в мире, сша, пекин, всекитайское собрание народных представителей