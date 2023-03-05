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Китай собирается увеличить военный бюджет - РИА Новости, 05.03.2023
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05:11 05.03.2023 (обновлено: 05:28 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/byudzhet-1855917422.html
Китай собирается увеличить военный бюджет
Китай собирается увеличить военный бюджет - РИА Новости, 05.03.2023
Китай собирается увеличить военный бюджет
Китай в 2023 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1553,7 миллиарда юаней (около 224,8 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T05:11
2023-03-05T05:28
китай
в мире
сша
пекин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Китай в 2023 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1553,7 миллиарда юаней (около 224,8 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном в воскресенье проекте бюджета."Расходы на национальную оборону (составят) 1553,7 миллиарда юаней с увеличением на 7,2%", - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).Официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао на пресс-конференции в субботу заявил, что Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны. По его словам, модернизация вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны мира.Китай не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины, но при этом ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно проекту бюджета на 2022 год, Китай планировал довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (209,9 миллиарда долларов), увеличив военные расходы на 7,1% в годовом выражении. Эта тенденция вызывает опасения и критику других государств, однако власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны.Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство КНР.
https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html
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китай, в мире, сша, пекин, всекитайское собрание народных представителей
Китай, В мире, США, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
Китай собирается увеличить военный бюджет

Проект бюджета КНР на 2023 год предусматривает увеличение военных расходов на 7,2 процента

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНаземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Китай в 2023 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1553,7 миллиарда юаней (около 224,8 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном в воскресенье проекте бюджета.
"Расходы на национальную оборону (составят) 1553,7 миллиарда юаней с увеличением на 7,2%", - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня
04:39
Официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао на пресс-конференции в субботу заявил, что Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны. По его словам, модернизация вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны мира.
Китай не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины, но при этом ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно проекту бюджета на 2022 год, Китай планировал довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (209,9 миллиарда долларов), увеличив военные расходы на 7,1% в годовом выражении. Эта тенденция вызывает опасения и критику других государств, однако власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны.
Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство КНР.
Военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Пекин планирует повышать государственную мощь в области оборонной науки
04:33
 
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