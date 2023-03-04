https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855863188.html

В Сети поставили Зеленского на место после слов о России

В Сети поставили Зеленского на место после слов о России - РИА Новости, 04.03.2023

В Сети поставили Зеленского на место после слов о России

Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обещание привлечь Россию к ответственности за "агрессию". РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T17:26

2023-03-04T17:26

2023-03-04T18:02

россия

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сергей рябков

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обещание привлечь Россию к ответственности за "агрессию"."Российские оккупанты будут законно и справедливо привлечены к ответственности за все военные преступления", — утверждает он.Многие комментаторы жестко раскритиковали украинского лидера за такие слова."Желая разместить базы НАТО на своей территории, Украина сама становится агрессором", — написал один из читателей."Почему я должен в этом участвовать? Этот конфликт должен закончиться, или нам придет конец лишь потому, что кто-то хочет поиграть в героя. Почему он сам не пойдет воевать, если так не хочет переговоров, а посылает граждан", — задался вопросом другой."Вы не можете рисковать всем миром. Чем больше вы игнорируете переговоры с Россией, тем больше рискуете. Третья мировая война может начаться только из-за вас и вашего упорного нежелания наладить диалог с Россией", — подытожили пользователи.Как заявил в четверг заместитель главы МИД России Сергей Рябков, Запад проводит курс на намеренную эскалацию конфликта на Украине, поставляя новое тяжелое вооружение. По его словам, это делает страны НАТО причастными к противоправным действиям киевского режима.

https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855762352.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

россия

украина

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россия, украина, киев, сергей рябков, владимир зеленский, нато, twitter, в мире