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В Сети поставили Зеленского на место после слов о России - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 04.03.2023 (обновлено: 18:02 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855863188.html
В Сети поставили Зеленского на место после слов о России
В Сети поставили Зеленского на место после слов о России - РИА Новости, 04.03.2023
В Сети поставили Зеленского на место после слов о России
Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обещание привлечь Россию к ответственности за "агрессию". РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:26
2023-03-04T18:02
россия
украина
киев
сергей рябков
владимир зеленский
нато
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в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обещание привлечь Россию к ответственности за "агрессию"."Российские оккупанты будут законно и справедливо привлечены к ответственности за все военные преступления", — утверждает он.Многие комментаторы жестко раскритиковали украинского лидера за такие слова."Желая разместить базы НАТО на своей территории, Украина сама становится агрессором", — написал один из читателей."Почему я должен в этом участвовать? Этот конфликт должен закончиться, или нам придет конец лишь потому, что кто-то хочет поиграть в героя. Почему он сам не пойдет воевать, если так не хочет переговоров, а посылает граждан", — задался вопросом другой."Вы не можете рисковать всем миром. Чем больше вы игнорируете переговоры с Россией, тем больше рискуете. Третья мировая война может начаться только из-за вас и вашего упорного нежелания наладить диалог с Россией", — подытожили пользователи.Как заявил в четверг заместитель главы МИД России Сергей Рябков, Запад проводит курс на намеренную эскалацию конфликта на Украине, поставляя новое тяжелое вооружение. По его словам, это делает страны НАТО причастными к противоправным действиям киевского режима.
https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855762352.html
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россия, украина, киев, сергей рябков, владимир зеленский, нато, twitter, в мире
Россия, Украина, Киев, Сергей Рябков, Владимир Зеленский, НАТО, Twitter, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Сети поставили Зеленского на место после слов о России

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за обвинение России в агрессии

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обещание привлечь Россию к ответственности за "агрессию".
"Российские оккупанты будут законно и справедливо привлечены к ответственности за все военные преступления", — утверждает он.
Многие комментаторы жестко раскритиковали украинского лидера за такие слова.
"Желая разместить базы НАТО на своей территории, Украина сама становится агрессором", — написал один из читателей.
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"Почему я должен в этом участвовать? Этот конфликт должен закончиться, или нам придет конец лишь потому, что кто-то хочет поиграть в героя. Почему он сам не пойдет воевать, если так не хочет переговоров, а посылает граждан", — задался вопросом другой.
«

"Актер читает с листа. Простите нас, тех, кто видит насквозь аферу с отмыванием денег, мы искренне обеспокоены судьбой невинных людей, которых вы приговорили к смертной казни для получения прибыли", — отметил третий.

"Вы не можете рисковать всем миром. Чем больше вы игнорируете переговоры с Россией, тем больше рискуете. Третья мировая война может начаться только из-за вас и вашего упорного нежелания наладить диалог с Россией", — подытожили пользователи.
Как заявил в четверг заместитель главы МИД России Сергей Рябков, Запад проводит курс на намеренную эскалацию конфликта на Украине, поставляя новое тяжелое вооружение. По его словам, это делает страны НАТО причастными к противоправным действиям киевского режима.
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