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Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России - РИА Новости, 04.03.2023
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20:40 04.03.2023 (обновлено: 20:53 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/zaes-1855888882.html
Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России
Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России - РИА Новости, 04.03.2023
Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России
Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T20:40
2023-03-04T20:53
в мире
россия
киев
энергодар
михаил ульянов (дипломат)
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В сентябре Генеральный директор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова", - написал постпред в субботу в своем Telegram. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230302/rotatsiya-1855467267.html
https://ria.ru/20230303/zaes-1855560753.html
россия
киев
энергодар
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в мире, россия, киев, энергодар, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Киев, Энергодар, Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России

Постпред России Ульянов заявил о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В сентябре Генеральный директор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова", - написал постпред в субботу в своем Telegram.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Гросси заявил об успешной ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
2 марта, 18:49
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС
3 марта, 11:29
 
В миреРоссияКиевЭнергодарМихаил Ульянов (дипломат)Сергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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