https://ria.ru/20230304/zaes-1855888882.html

Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России

Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России - РИА Новости, 04.03.2023

Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России

Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T20:40

2023-03-04T20:40

2023-03-04T20:53

в мире

россия

киев

энергодар

михаил ульянов (дипломат)

сергей шойгу

магатэ

запорожская аэс

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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В сентябре Генеральный директор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова", - написал постпред в субботу в своем Telegram. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230302/rotatsiya-1855467267.html

https://ria.ru/20230303/zaes-1855560753.html

россия

киев

энергодар

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в мире, россия, киев, энергодар, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс