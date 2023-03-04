https://ria.ru/20230304/zaes-1855888882.html
Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России
Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России - РИА Новости, 04.03.2023
Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России
Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T20:40
2023-03-04T20:40
2023-03-04T20:53
в мире
россия
киев
энергодар
михаил ульянов (дипломат)
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077928_0:57:3068:1783_1920x0_80_0_0_68d43465d6fa1cd5632026bb04e3b70d.jpg
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В сентябре Генеральный директор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова", - написал постпред в субботу в своем Telegram. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230302/rotatsiya-1855467267.html
https://ria.ru/20230303/zaes-1855560753.html
россия
киев
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077928_0:0:2453:1840_1920x0_80_0_0_c4baff76ca9ac15924a6580c7dece0c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, энергодар, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Киев, Энергодар, Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России
Постпред России Ульянов заявил о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС