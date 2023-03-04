https://ria.ru/20230304/voennye-1855799874.html

Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.03.2023

Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне специальной военной операции и вручил бойцам ордена и медали, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:01

2023-03-04T09:01

2023-03-04T12:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне специальной военной операции и вручил бойцам ордена и медали, сообщили в военном ведомстве.Министр побывал на передовом пункте управления одного из объединений на Южно-Донецком направлении. Об обстановке и боевых действиях в этом районе доложили командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба."В ходе работы министр обороны особое внимание обратил на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений", — говорится в релизе.На видео, опубликованном Минобороны, видно, как Шойгу летит на вертолете, общается с Мурадовым и проводит совещание.Кроме того, министр обратился к военнослужащим, поблагодарив их за самоотверженность и героизм. Некоторым он вручил государственные награды: ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали "За отвагу".Накануне в Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки "Восток" нанесли украинским войскам поражение в районах Водяного, Привольного и Угледара (территория ДНР). За сутки ВСУ потеряли там более 70 бойцов, два танка, две бронемашины, два пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу в пункте управления одного из объединений группировки войск "Восток" в зоне СВО Шойгу в пункте управления одного из объединений группировки войск "Восток" в зоне СВО 2023-03-04T09:01 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)