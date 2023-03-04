Рейтинг@Mail.ru
Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 04.03.2023 (обновлено: 12:52 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/voennye-1855799874.html
Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации
Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.03.2023
Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации
Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне специальной военной операции и вручил бойцам ордена и медали, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:01
2023-03-04T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855802682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b30e3bfda7a913b9df493e00a3fc2ed0.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне специальной военной операции и вручил бойцам ордена и медали, сообщили в военном ведомстве.Министр побывал на передовом пункте управления одного из объединений на Южно-Донецком направлении. Об обстановке и боевых действиях в этом районе доложили командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба."В ходе работы министр обороны особое внимание обратил на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений", — говорится в релизе.На видео, опубликованном Минобороны, видно, как Шойгу летит на вертолете, общается с Мурадовым и проводит совещание.Кроме того, министр обратился к военнослужащим, поблагодарив их за самоотверженность и героизм. Некоторым он вручил государственные награды: ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали "За отвагу".Накануне в Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки "Восток" нанесли украинским войскам поражение в районах Водяного, Привольного и Угледара (территория ДНР). За сутки ВСУ потеряли там более 70 бойцов, два танка, две бронемашины, два пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу в пункте управления одного из объединений группировки войск "Восток" в зоне СВО
Шойгу в пункте управления одного из объединений группировки войск "Восток" в зоне СВО
2023-03-04T09:01
true
PT2M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855802682_20:0:1460:1080_1920x0_80_0_0_8cd39804ad9c32c059940257a76ce868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации

Министр обороны Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне специальной военной операции и вручил бойцам ордена и медали, сообщили в военном ведомстве.
Министр побывал на передовом пункте управления одного из объединений на Южно-Донецком направлении. Об обстановке и боевых действиях в этом районе доложили командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба.
"В ходе работы министр обороны особое внимание обратил на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений", — говорится в релизе.
На видео, опубликованном Минобороны, видно, как Шойгу летит на вертолете, общается с Мурадовым и проводит совещание.
Кроме того, министр обратился к военнослужащим, поблагодарив их за самоотверженность и героизм. Некоторым он вручил государственные награды: ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали "За отвагу".
«

"Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!" — сказал Шойгу.

Накануне в Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки "Восток" нанесли украинским войскам поражение в районах Водяного, Привольного и Угледара (территория ДНР). За сутки ВСУ потеряли там более 70 бойцов, два танка, две бронемашины, два пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 марта, 17:41
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала