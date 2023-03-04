https://ria.ru/20230304/usynovlenie-1855815415.html

Комитет ГД поддержал запрет усыновления из России в недружественные страны

Комитет ГД поддержал запрет усыновления из России в недружественные страны - РИА Новости, 04.03.2023

Комитет ГД поддержал запрет усыновления из России в недружественные страны

Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект о введении запрета на усыновление детей из России представителями недружественных стран, сообщила РИА... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:26

2023-03-04T11:26

2023-03-04T14:39

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общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект о введении запрета на усыновление детей из России представителями недружественных стран, сообщила РИА Новости депутат Нина Останина.Документ о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных, внесли на рассмотрение в августе прошлого года. Авторами стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди".При этом в законопроекте указывается, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России, то запрет могут снять без внесения изменений в Семейный кодекс.Проекты, внесенные в Госдуму, сначала рассматривает профильный комитет. Он может рекомендовать палате принять или отклонить документ, после чего его рассматривают на пленарном заседании Думы.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, госдума рф, кпрф, лдпр