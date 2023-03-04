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Комитет ГД поддержал запрет усыновления из России в недружественные страны - РИА Новости, 04.03.2023
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11:26 04.03.2023 (обновлено: 14:39 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/usynovlenie-1855815415.html
Комитет ГД поддержал запрет усыновления из России в недружественные страны
Комитет ГД поддержал запрет усыновления из России в недружественные страны - РИА Новости, 04.03.2023
Комитет ГД поддержал запрет усыновления из России в недружественные страны
Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект о введении запрета на усыновление детей из России представителями недружественных стран, сообщила РИА... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:26
2023-03-04T14:39
россия
общество
госдума рф
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект о введении запрета на усыновление детей из России представителями недружественных стран, сообщила РИА Новости депутат Нина Останина.Документ о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных, внесли на рассмотрение в августе прошлого года. Авторами стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди".При этом в законопроекте указывается, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России, то запрет могут снять без внесения изменений в Семейный кодекс.Проекты, внесенные в Госдуму, сначала рассматривает профильный комитет. Он может рекомендовать палате принять или отклонить документ, после чего его рассматривают на пленарном заседании Думы.
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Россия, Общество, Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР
Комитет ГД поддержал запрет усыновления из России в недружественные страны

Комитет Госдумы поддержал запрет на усыновление в России для граждан недружественных стран

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы
В здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект о введении запрета на усыновление детей из России представителями недружественных стран, сообщила РИА Новости депутат Нина Останина.
«

"Комитет поддержал… Но поддержал после того, как министерство дало четкий ответ, что оно поддерживает этот законопроект", — сказала она.

Документ о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных, внесли на рассмотрение в августе прошлого года. Авторами стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди".
При этом в законопроекте указывается, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России, то запрет могут снять без внесения изменений в Семейный кодекс.
Проекты, внесенные в Госдуму, сначала рассматривает профильный комитет. Он может рекомендовать палате принять или отклонить документ, после чего его рассматривают на пленарном заседании Думы.
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