https://ria.ru/20230304/ukraina-1855826145.html

Зеленский встретился с главой Европарламента

Зеленский встретился с главой Европарламента - РИА Новости, 04.03.2023

Зеленский встретился с главой Европарламента

Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщили в пресс-службе Зеленского. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:00

2023-03-04T13:00

2023-03-04T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

львов

украина

владимир зеленский

роберта метсола

европарламент

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщили в пресс-службе Зеленского. Ранее Метсола сообщила о своем очередном визите на Украину. "Встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой", - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского. Зеленский поблагодарил Метсолу за лидерство в поддержке Украины.

https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html

львов

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, львов, украина, владимир зеленский, роберта метсола, европарламент