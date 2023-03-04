https://ria.ru/20230304/ukraina-1855826145.html
Зеленский встретился с главой Европарламента
Зеленский встретился с главой Европарламента - РИА Новости, 04.03.2023
Зеленский встретился с главой Европарламента
Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщили в пресс-службе Зеленского. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:00
2023-03-04T13:00
2023-03-04T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
владимир зеленский
роберта метсола
европарламент
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщили в пресс-службе Зеленского. Ранее Метсола сообщила о своем очередном визите на Украину. "Встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой", - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского. Зеленский поблагодарил Метсолу за лидерство в поддержке Украины.
https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, украина, владимир зеленский, роберта метсола, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Владимир Зеленский, Роберта Метсола, Европарламент
Зеленский встретился с главой Европарламента
Президент Украины Зеленский во Львове встретился с главой Европарламента Метсолой