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Зеленский встретился с главой Европарламента - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 04.03.2023 (обновлено: 14:24 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855826145.html
Зеленский встретился с главой Европарламента
Зеленский встретился с главой Европарламента - РИА Новости, 04.03.2023
Зеленский встретился с главой Европарламента
Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщили в пресс-службе Зеленского. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:00
2023-03-04T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
владимир зеленский
роберта метсола
европарламент
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщили в пресс-службе Зеленского. Ранее Метсола сообщила о своем очередном визите на Украину. "Встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой", - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского. Зеленский поблагодарил Метсолу за лидерство в поддержке Украины.
https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html
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в мире, львов, украина, владимир зеленский, роберта метсола, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Владимир Зеленский, Роберта Метсола, Европарламент
Зеленский встретился с главой Европарламента

Президент Украины Зеленский во Львове встретился с главой Европарламента Метсолой

© AFP 2023 / Ukrainian Presidential Press ServiceГлава Европейского парламента Роберта Метсола и президент Украины Владимир Зеленский во Львове
Глава Европейского парламента Роберта Метсола и президент Украины Владимир Зеленский во Львове - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AFP 2023 / Ukrainian Presidential Press Service
Глава Европейского парламента Роберта Метсола и президент Украины Владимир Зеленский во Львове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщили в пресс-службе Зеленского.
Ранее Метсола сообщила о своем очередном визите на Украину.
"Встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой", - говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.
Зеленский поблагодарил Метсолу за лидерство в поддержке Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовУкраинаВладимир ЗеленскийРоберта МетсолаЕвропарламент
 
 
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