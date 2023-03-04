https://ria.ru/20230304/ukraina-1855799395.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.03.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:49
2023-03-04T08:49
2023-03-04T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
кировоградская область
полтавская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской области, а также подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
николаевская область
кировоградская область
полтавская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, кировоградская область, полтавская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Кировоградская область, Полтавская область, Днепропетровская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Полтавской и еще двух областях Украины
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской области, а также подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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