https://ria.ru/20230304/tsentry-1855873484.html

В Петербурге создадут центры реабилитации участников спецоперации

В Петербурге создадут центры реабилитации участников спецоперации - РИА Новости, 04.03.2023

В Петербурге создадут центры реабилитации участников спецоперации

Мини-центры создадут в поликлиниках в каждом районе Санкт-Петербурга для реабилитации участников спецоперации, их также будет принимать госпиталь для ветеранов... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T18:49

2023-03-04T18:49

2023-03-04T19:30

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Мини-центры создадут в поликлиниках в каждом районе Санкт-Петербурга для реабилитации участников спецоперации, их также будет принимать госпиталь для ветеранов войн, сообщает администрация губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу проверил готовность к приему пациентов нового здания поликлинического отделения №12 Невского района. Планируется, что поликлиника начнет прием пациентов в конце марта – начале апреля. Одними из первых станут нуждающиеся в реабилитации бойцы - участники специальной военной операции."В Петербурге сейчас реализуются предложения по созданию в каждой поликлинике мини-центров реабилитации для раненых участников специальной военной операции. В этой поликлинике уже работают специалисты, которые будут оказывать бойцам необходимую помощь", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, при организации нового поликлинического отделения учтен опыт пандемии, в частности, перераспределение потоков пациентов.Новое поликлиническое отделение рассчитано на 600 посещений в смену. На сегодняшний день к нему приписано 19700 жителей. В поликлинике есть отделения терапии, хирургии, лучевой диагностики, эндоскопии, а также дневной стационар на 20 коек, создано современное отделение реабилитации с водолечением, физиотерапией, лечебной физкультурой.Также Беглов посетил отделение экстренной медицинской помощи Госпиталя для ветеранов войн, открывшееся после капитального ремонта. Это один из крупнейших стационаров Петербурга. "Госпиталь для ветеранов войн имеет большой практический опыт и высококвалифицированных специалистов. Этот стационар первым начал готовить инфраструктуру для оказания помощи воинам, получившим ранения в ходе СВО", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он поблагодарил врачей госпиталя за самоотверженный труд в период пандемии.Ремонт в здании отделения экстренной медицинской помощи прошел менее чем за 11 месяцев. После ремонта площадь отделения увеличилась почти на 40%. Через это отделение ежедневно проходит от 80 до 120 пациентов, указывают городские власти. В обновленном отделении оборудовано восемь смотровых, установлено современное техническое оснащение - УЗИ, рентген, компьютерный томограф.

https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html

https://ria.ru/20230131/voennye-1848654933.html

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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, александр беглов