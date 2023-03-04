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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 04.03.2023 (обновлено: 23:43 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/trevoga-1855901318.html
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины - РИА Новости, 04.03.2023
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области снова объявили воздушную... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T23:33
2023-03-04T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
запорожская область
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области снова объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. В субботу днем сигнал об опасности уже звучал в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях, а также в находящихся под контролем киевского режима частях ДНР и Запорожской области. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
украина
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в мире, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Украинские власти объявили воздушную тревогу в четырех областях страны

CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy / Харьковская область
Харьковская область - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy /
Харьковская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области снова объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
В субботу днем сигнал об опасности уже звучал в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях, а также в находящихся под контролем киевского режима частях ДНР и Запорожской области.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.
С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЗапорожская областьВооруженные силы РФДнепропетровская область
 
 
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