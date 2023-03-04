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В Баку нейтрализовали преступника, напавшего на инкассатора в гипермаркете - РИА Новости, 04.03.2023
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22:33 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/strelba-1855898405.html
В Баку нейтрализовали преступника, напавшего на инкассатора в гипермаркете
В Баку нейтрализовали преступника, напавшего на инкассатора в гипермаркете - РИА Новости, 04.03.2023
В Баку нейтрализовали преступника, напавшего на инкассатора в гипермаркете
Нейтрализован один из преступников, совершивших вооруженное нападение на инкассатор в гипермаркете в Баку, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T22:33
2023-03-04T22:33
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БАКУ, 4 мар – РИА Новости. Нейтрализован один из преступников, совершивших вооруженное нападение на инкассатор в гипермаркете в Баку, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана. Ранее в азербайджанском сегменте социальных сетей появились видеокадры перестрелки в Баку в Сабаильском районе (Торговая улица – ред.). "4 марта около 12 часов в одном из гипермаркетов, расположенных на территории Хатаинского района столицы, произошел вооруженный инцидент. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления скрывается в Сабаильском районе (центр столицы). При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции из автоматического оружия", - говорится в сообщении ведомства. Принятыми мерами он был нейтрализован, отмечает пресс-служба МВД Азербайджана.
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в мире, баку, азербайджан
В мире, Баку, Азербайджан
В Баку нейтрализовали преступника, напавшего на инкассатора в гипермаркете

МВД: в Баку нейтрализовали преступника, напавшего на инкассатора в гипермаркете с оружием

© РИА Новости / Али Кямал | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Азербайджане
Сотрудники правоохранительных органов в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Али Кямал
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Сотрудники правоохранительных органов в Азербайджане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 мар – РИА Новости. Нейтрализован один из преступников, совершивших вооруженное нападение на инкассатор в гипермаркете в Баку, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Ранее в азербайджанском сегменте социальных сетей появились видеокадры перестрелки в Баку в Сабаильском районе (Торговая улица – ред.).
"4 марта около 12 часов в одном из гипермаркетов, расположенных на территории Хатаинского района столицы, произошел вооруженный инцидент. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления скрывается в Сабаильском районе (центр столицы). При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции из автоматического оружия", - говорится в сообщении ведомства.
Принятыми мерами он был нейтрализован, отмечает пресс-служба МВД Азербайджана.
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