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В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек
В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек - РИА Новости, 04.03.2023
В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек
Один человек погиб, двое ранены в результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, сообщают азербайджанские СМИ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:12
2023-03-04T14:12
2023-03-04T14:13
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БАКУ, 4 мар – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, сообщают азербайджанские СМИ. "Инцидент был зафиксирован в субботу в Хатаинском районе. В результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, погиб один человек. Еще два человека были ранены", - сообщает местное информагентство Репорт. Как сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана, вызов на станцию скорой медицинской помощи Хатаинского района в связи с инцидентом поступил в 12:20 (11:20 мск). "В результате инцидента погиб один сотрудник службы инкассации, состояние двух поступивших раненых оценивается как средней тяжести", - сообщили там.
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в мире, баку, азербайджан
В мире, Баку, Азербайджан
В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек
Report: в гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек, еще двое пострадали