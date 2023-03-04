https://ria.ru/20230304/strelba-1855835073.html

В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек

В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек - РИА Новости, 04.03.2023

В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек

Один человек погиб, двое ранены в результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, сообщают азербайджанские СМИ. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:12

2023-03-04T14:12

2023-03-04T14:13

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БАКУ, 4 мар – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, сообщают азербайджанские СМИ. "Инцидент был зафиксирован в субботу в Хатаинском районе. В результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, погиб один человек. Еще два человека были ранены", - сообщает местное информагентство Репорт. Как сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана, вызов на станцию скорой медицинской помощи Хатаинского района в связи с инцидентом поступил в 12:20 (11:20 мск). "В результате инцидента погиб один сотрудник службы инкассации, состояние двух поступивших раненых оценивается как средней тяжести", - сообщили там.

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в мире, баку, азербайджан