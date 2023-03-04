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В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек - РИА Новости, 04.03.2023
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14:12 04.03.2023 (обновлено: 14:13 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/strelba-1855835073.html
В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек
В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек - РИА Новости, 04.03.2023
В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек
Один человек погиб, двое ранены в результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, сообщают азербайджанские СМИ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:12
2023-03-04T14:13
в мире
баку
азербайджан
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БАКУ, 4 мар – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, сообщают азербайджанские СМИ. "Инцидент был зафиксирован в субботу в Хатаинском районе. В результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, погиб один человек. Еще два человека были ранены", - сообщает местное информагентство Репорт. Как сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана, вызов на станцию скорой медицинской помощи Хатаинского района в связи с инцидентом поступил в 12:20 (11:20 мск). "В результате инцидента погиб один сотрудник службы инкассации, состояние двух поступивших раненых оценивается как средней тяжести", - сообщили там.
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в мире, баку, азербайджан
В мире, Баку, Азербайджан
В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек

Report: в гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек, еще двое пострадали

© РИА Новости / Али Кямал | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Азербайджане
Сотрудники полиции в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Али Кямал
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Сотрудники полиции в Азербайджане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 мар – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, сообщают азербайджанские СМИ.
"Инцидент был зафиксирован в субботу в Хатаинском районе. В результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, погиб один человек. Еще два человека были ранены", - сообщает местное информагентство Репорт.
Как сообщили РИА Новости в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана, вызов на станцию скорой медицинской помощи Хатаинского района в связи с инцидентом поступил в 12:20 (11:20 мск).
"В результате инцидента погиб один сотрудник службы инкассации, состояние двух поступивших раненых оценивается как средней тяжести", - сообщили там.
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