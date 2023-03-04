https://ria.ru/20230304/sposob-1855792921.html

В Китае двумя словами описали способ США решать все проблемы

В Китае двумя словами описали способ США решать все проблемы - РИА Новости, 04.03.2023

В Китае двумя словами описали способ США решать все проблемы

Попытки США решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не приводят ни к чему хорошему, пишет Global Times. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T07:09

2023-03-04T07:09

2023-03-04T07:09

сша

китай

в мире

дмитрий песков

россия

нато

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Попытки США решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не приводят ни к чему хорошему, пишет Global Times.Он также сравнил Штаты с "гигантским молотком", для которого существует лишь один способ разрешать конфликты — забивать гвозди, то есть использовать военную мощь.Среди способов США вести исключительно агрессивную политику обозреватель также выделил введение санкций, которые, по его словам, приводят к смерти миллионов людей, в особенности бедных, детей и стариков, так как эти демографические группы наиболее подвержены последствиям ограничительных мер. Также Америка, используя украинский и тайваньский конфликты как инструмент, пытается сузить сферы влияния России и Китая.СМИ неоднократно отмечали, что США и страны НАТО нацелены на конфронтацию, экспансию военного блока и разжигание конфликтов.

https://ria.ru/20230304/politika-1855784521.html

сша

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сша, китай, в мире, дмитрий песков, россия, нато