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В Китае двумя словами описали способ США решать все проблемы
В Китае двумя словами описали способ США решать все проблемы - РИА Новости, 04.03.2023
В Китае двумя словами описали способ США решать все проблемы
Попытки США решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не приводят ни к чему хорошему, пишет Global Times. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T07:09
2023-03-04T07:09
2023-03-04T07:09
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Попытки США решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не приводят ни к чему хорошему, пишет Global Times.Он также сравнил Штаты с "гигантским молотком", для которого существует лишь один способ разрешать конфликты — забивать гвозди, то есть использовать военную мощь.Среди способов США вести исключительно агрессивную политику обозреватель также выделил введение санкций, которые, по его словам, приводят к смерти миллионов людей, в особенности бедных, детей и стариков, так как эти демографические группы наиболее подвержены последствиям ограничительных мер. Также Америка, используя украинский и тайваньский конфликты как инструмент, пытается сузить сферы влияния России и Китая.СМИ неоднократно отмечали, что США и страны НАТО нацелены на конфронтацию, экспансию военного блока и разжигание конфликтов.
https://ria.ru/20230304/politika-1855784521.html
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сша, китай, в мире, дмитрий песков, россия, нато
США, Китай, В мире, Дмитрий Песков, Россия, НАТО
В Китае двумя словами описали способ США решать все проблемы
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