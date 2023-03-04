Рейтинг@Mail.ru
В Турции создадут Совет по управлению стихийными бедствиями - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 04.03.2023 (обновлено: 18:46 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/sovet-1855869801.html
В Турции создадут Совет по управлению стихийными бедствиями
В Турции создадут Совет по управлению стихийными бедствиями - РИА Новости, 04.03.2023
В Турции создадут Совет по управлению стихийными бедствиями
Совет по политике управления стихийными бедствиями планируется создать при администрации президента Турции, заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T18:22
2023-03-04T18:46
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852205250_0:291:2846:1892_1920x0_80_0_0_b0467a44714e0611e9c47c23d365ac88.jpg
СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Совет по политике управления стихийными бедствиями планируется создать при администрации президента Турции, заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган. "С общим разумом, совестью, моралью и общим видением мы должны продолжать работать над тем, чтобы сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире, той, что способна быстро и эффективно реагировать на последствия стихийных бедствий", - заявил Эрдоган в Twitter. "Я верю, что все наши ученые и лидеры общественного мнения поддержат этот процесс в ходе работы Совета по политике управления стихийными бедствиями, который мы создадим при администрации президента", - отметил Эрдоган. В пятницу президент провел первое заседание Национальной модели управления рисками, где планируется обсуждать с учеными способы реагирования на стихийные бедствия, в том числе землетрясения. Парламент Турции единогласно проголосовал в четверг за создание комиссии по расследованию последствий землетрясений на юго-востоке страны. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 45 тысяч человек.
https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855050650.html
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851405174.html
турция
кахраманмараш
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852205250_191:0:2714:1892_1920x0_80_0_0_a2387b0b58904eb13319313f4400ebee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, кахраманмараш, сирия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции создадут Совет по управлению стихийными бедствиями

Эрдоган заявил о создании в Турции Совета по управлению стихийными бедствиями

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Совет по политике управления стихийными бедствиями планируется создать при администрации президента Турции, заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"С общим разумом, совестью, моралью и общим видением мы должны продолжать работать над тем, чтобы сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире, той, что способна быстро и эффективно реагировать на последствия стихийных бедствий", - заявил Эрдоган в Twitter.
Вечерний туман над Авачинской губой — бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Предсказавший трагедию в Турции ученый предрек России "мегаземлетрясение"
1 марта, 10:58
"Я верю, что все наши ученые и лидеры общественного мнения поддержат этот процесс в ходе работы Совета по политике управления стихийными бедствиями, который мы создадим при администрации президента", - отметил Эрдоган.
В пятницу президент провел первое заседание Национальной модели управления рисками, где планируется обсуждать с учеными способы реагирования на стихийные бедствия, в том числе землетрясения.
Парламент Турции единогласно проголосовал в четверг за создание комиссии по расследованию последствий землетрясений на юго-востоке страны.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 45 тысяч человек.
Последствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с катастрофой 1999 года
11 февраля, 14:58
 
В миреТурцияКахраманмарашСирияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала