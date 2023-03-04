https://ria.ru/20230304/sovet-1855869801.html
В Турции создадут Совет по управлению стихийными бедствиями
В Турции создадут Совет по управлению стихийными бедствиями - РИА Новости, 04.03.2023
В Турции создадут Совет по управлению стихийными бедствиями
Совет по политике управления стихийными бедствиями планируется создать при администрации президента Турции, заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T18:22
2023-03-04T18:22
2023-03-04T18:46
в мире
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кахраманмараш
сирия
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Совет по политике управления стихийными бедствиями планируется создать при администрации президента Турции, заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган. "С общим разумом, совестью, моралью и общим видением мы должны продолжать работать над тем, чтобы сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире, той, что способна быстро и эффективно реагировать на последствия стихийных бедствий", - заявил Эрдоган в Twitter. "Я верю, что все наши ученые и лидеры общественного мнения поддержат этот процесс в ходе работы Совета по политике управления стихийными бедствиями, который мы создадим при администрации президента", - отметил Эрдоган. В пятницу президент провел первое заседание Национальной модели управления рисками, где планируется обсуждать с учеными способы реагирования на стихийные бедствия, в том числе землетрясения. Парламент Турции единогласно проголосовал в четверг за создание комиссии по расследованию последствий землетрясений на юго-востоке страны. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 45 тысяч человек.
https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855050650.html
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в мире, турция, кахраманмараш, сирия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции создадут Совет по управлению стихийными бедствиями
Эрдоган заявил о создании в Турции Совета по управлению стихийными бедствиями
СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости.
Совет по политике управления стихийными бедствиями планируется создать при администрации президента Турции, заявил
в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"С общим разумом, совестью, моралью и общим видением мы должны продолжать работать над тем, чтобы сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире, той, что способна быстро и эффективно реагировать на последствия стихийных бедствий", - заявил Эрдоган в Twitter.
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"Я верю, что все наши ученые и лидеры общественного мнения поддержат этот процесс в ходе работы Совета по политике управления стихийными бедствиями, который мы создадим при администрации президента", - отметил Эрдоган.
В пятницу президент провел первое заседание Национальной модели управления рисками, где планируется обсуждать с учеными способы реагирования на стихийные бедствия, в том числе землетрясения.
Парламент Турции единогласно проголосовал в четверг за создание комиссии по расследованию последствий землетрясений на юго-востоке страны.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш
на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
. По последним данным, в Турции погибли более 45 тысяч человек.
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