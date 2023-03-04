https://ria.ru/20230304/prokat-1855813098.html

Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии

Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии - РИА Новости, 04.03.2023

Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии

В министерстве культуры отрицательно отнеслись к идее нелицензионного проката в России фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:07

2023-03-04T11:07

2023-03-04T13:04

россия

алексей синицын

совет федерации рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В министерстве культуры отрицательно отнеслись к идее нелицензионного проката в России фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию.В ведомстве полагают, что это ограничивает права зарубежных правообладателей."Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным", — говорится в официальном ответе Минкультуры на запрос первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына. Подлинность документа РИА Новости подтвердили в пресс-службе министерства. Речь идет о предложении отменить административную ответственность для кинотеатров, которые показывают кино из недружественных стран без прокатного удостоверения. Сенаторы выдвинули эту идею в начале февраля, направив законопроект на отзыв в правительство.По словам Синицына, с мая прошлого года кинопрокатная отрасль ушла в убыток на 4,5 миллиарда рублей, а сборы обвалились на 56-70 процентов. В такой ситуации, по мнению сенатора, могло бы помочь решение в области авторских прав, аналогичное введению параллельного импорта. Ввозить кинопродукцию в Россию предлагается через Белоруссию. Все это позволило бы сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета, обеспечить занятость в кинопрокате и поступление налогов и других сборов в бюджеты, уверен Синицын.В то же время только за январь-февраль киносборы в России составили рекордные 13,1 миллиарда рублей и превысили показатели всего допандемийного 2019 года.

https://ria.ru/20230109/kino-1843646692.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, алексей синицын, совет федерации рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)