https://ria.ru/20230304/prokat-1855813098.html
Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии
Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии - РИА Новости, 04.03.2023
Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии
В министерстве культуры отрицательно отнеслись к идее нелицензионного проката в России фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:07
2023-03-04T11:07
2023-03-04T13:04
россия
алексей синицын
совет федерации рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В министерстве культуры отрицательно отнеслись к идее нелицензионного проката в России фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию.В ведомстве полагают, что это ограничивает права зарубежных правообладателей."Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным", — говорится в официальном ответе Минкультуры на запрос первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына. Подлинность документа РИА Новости подтвердили в пресс-службе министерства. Речь идет о предложении отменить административную ответственность для кинотеатров, которые показывают кино из недружественных стран без прокатного удостоверения. Сенаторы выдвинули эту идею в начале февраля, направив законопроект на отзыв в правительство.По словам Синицына, с мая прошлого года кинопрокатная отрасль ушла в убыток на 4,5 миллиарда рублей, а сборы обвалились на 56-70 процентов. В такой ситуации, по мнению сенатора, могло бы помочь решение в области авторских прав, аналогичное введению параллельного импорта. Ввозить кинопродукцию в Россию предлагается через Белоруссию. Все это позволило бы сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета, обеспечить занятость в кинопрокате и поступление налогов и других сборов в бюджеты, уверен Синицын.В то же время только за январь-февраль киносборы в России составили рекордные 13,1 миллиарда рублей и превысили показатели всего допандемийного 2019 года.
https://ria.ru/20230109/kino-1843646692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей синицын, совет федерации рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Россия, Алексей Синицын, Совет Федерации РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии
Минкультуры не поддержало прокат ввезенного через Белоруссию зарубежного кино без лицензии
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В министерстве культуры отрицательно отнеслись к идее нелицензионного проката в России фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию.
В ведомстве полагают, что это ограничивает права зарубежных правообладателей.
"Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным", — говорится в официальном ответе Минкультуры
на запрос первого заместителя председателя комитета Совета Федерации
по экономической политике Алексея Синицына. Подлинность документа РИА Новости подтвердили в пресс-службе министерства.
Речь идет о предложении отменить административную ответственность для кинотеатров, которые показывают кино из недружественных стран без прокатного удостоверения. Сенаторы выдвинули эту идею в начале февраля, направив законопроект на отзыв в правительство.
По словам Синицына
, с мая прошлого года кинопрокатная отрасль ушла в убыток на 4,5 миллиарда рублей, а сборы обвалились на 56-70 процентов. В такой ситуации, по мнению сенатора, могло бы помочь решение в области авторских прав, аналогичное введению параллельного импорта. Ввозить кинопродукцию в Россию предлагается через Белоруссию. Все это позволило бы сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета, обеспечить занятость в кинопрокате и поступление налогов и других сборов в бюджеты, уверен Синицын.
В то же время только за январь-февраль киносборы в России составили рекордные 13,1 миллиарда рублей и превысили показатели всего допандемийного 2019 года.
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