Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 04.03.2023 (обновлено: 13:04 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/prokat-1855813098.html
Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии
Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии - РИА Новости, 04.03.2023
Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии
В министерстве культуры отрицательно отнеслись к идее нелицензионного проката в России фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:07
2023-03-04T13:04
россия
алексей синицын
совет федерации рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818711404_37:0:3160:1757_1920x0_80_0_0_8745a97c58e5729e5eab88a3f6f638ed.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В министерстве культуры отрицательно отнеслись к идее нелицензионного проката в России фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию.В ведомстве полагают, что это ограничивает права зарубежных правообладателей."Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным", — говорится в официальном ответе Минкультуры на запрос первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына. Подлинность документа РИА Новости подтвердили в пресс-службе министерства. Речь идет о предложении отменить административную ответственность для кинотеатров, которые показывают кино из недружественных стран без прокатного удостоверения. Сенаторы выдвинули эту идею в начале февраля, направив законопроект на отзыв в правительство.По словам Синицына, с мая прошлого года кинопрокатная отрасль ушла в убыток на 4,5 миллиарда рублей, а сборы обвалились на 56-70 процентов. В такой ситуации, по мнению сенатора, могло бы помочь решение в области авторских прав, аналогичное введению параллельного импорта. Ввозить кинопродукцию в Россию предлагается через Белоруссию. Все это позволило бы сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета, обеспечить занятость в кинопрокате и поступление налогов и других сборов в бюджеты, уверен Синицын.В то же время только за январь-февраль киносборы в России составили рекордные 13,1 миллиарда рублей и превысили показатели всего допандемийного 2019 года.
https://ria.ru/20230109/kino-1843646692.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818711404_316:0:2750:1825_1920x0_80_0_0_1225013f3c4cb5db3aedd2c525f1ebf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей синицын, совет федерации рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Россия, Алексей Синицын, Совет Федерации РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Минкультуры не поддержало прокат фильмов недружественных стран без лицензии

Минкультуры не поддержало прокат ввезенного через Белоруссию зарубежного кино без лицензии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства культуры России в Москве
Здание Министерства культуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства культуры России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В министерстве культуры отрицательно отнеслись к идее нелицензионного проката в России фильмов из недружественных стран, ввезенных через Белоруссию.
В ведомстве полагают, что это ограничивает права зарубежных правообладателей.
"Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным", — говорится в официальном ответе Минкультуры на запрос первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына. Подлинность документа РИА Новости подтвердили в пресс-службе министерства.
Речь идет о предложении отменить административную ответственность для кинотеатров, которые показывают кино из недружественных стран без прокатного удостоверения. Сенаторы выдвинули эту идею в начале февраля, направив законопроект на отзыв в правительство.
По словам Синицына, с мая прошлого года кинопрокатная отрасль ушла в убыток на 4,5 миллиарда рублей, а сборы обвалились на 56-70 процентов. В такой ситуации, по мнению сенатора, могло бы помочь решение в области авторских прав, аналогичное введению параллельного импорта. Ввозить кинопродукцию в Россию предлагается через Белоруссию. Все это позволило бы сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета, обеспечить занятость в кинопрокате и поступление налогов и других сборов в бюджеты, уверен Синицын.
В то же время только за январь-февраль киносборы в России составили рекордные 13,1 миллиарда рублей и превысили показатели всего допандемийного 2019 года.
Кинозал - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат
9 января, 13:37
 
РоссияАлексей СиницынСовет Федерации РФМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала