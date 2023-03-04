Рейтинг@Mail.ru
Полянский высмеял слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике" - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 04.03.2023 (обновлено: 15:15 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/polyanskiy-1855799689.html
Полянский высмеял слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Полянский высмеял слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике" - РИА Новости, 04.03.2023
Полянский высмеял слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский высмеял в Twitter оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала Россию РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:56
2023-03-04T15:15
в мире
россия
карин жан-пьер
дмитрий полянский
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский высмеял в Twitter оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала Россию "Российской Народной Республикой". Пресс-секретарь Белого дома говорила на брифинге о предстоящих на следующей неделе переговорах Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По ее словам, на этой встрече будут обсуждаться, в частности, вызовы для международной безопасности, включая проблемы, "создаваемые Российской Народной Республикой". Никто из присутствовавших Жан-Пьер не поправил.Это не первый случай, когда пресс-секретарь совершила курьезную оговорку. Так, неделю назад она назвала действующим президентом США Барака Обаму, а не Джо Байдена.
https://ria.ru/20230303/bayden-1855613151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, карин жан-пьер, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Карин Жан-Пьер, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский высмеял слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"

Полянский высмеял слова пресс-секретаря Белого дома о "Российской Народной Республике"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский высмеял в Twitter оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала Россию "Российской Народной Республикой".
«
"Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!" — написал он.
Пресс-секретарь Белого дома говорила на брифинге о предстоящих на следующей неделе переговорах Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По ее словам, на этой встрече будут обсуждаться, в частности, вызовы для международной безопасности, включая проблемы, "создаваемые Российской Народной Республикой". Никто из присутствовавших Жан-Пьер не поправил.
Это не первый случай, когда пресс-секретарь совершила курьезную оговорку. Так, неделю назад она назвала действующим президентом США Барака Обаму, а не Джо Байдена.
Президент США Джо Байден выступает во время партийного собрания демократов в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
"Он утешал". В Сети ужаснулись попыткой пресс-секретаря оправдать Байдена
3 марта, 13:28
 
В миреРоссияКарин Жан-ПьерДмитрий ПолянскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала