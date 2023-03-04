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Полянский высмеял слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Полянский высмеял слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике" - РИА Новости, 04.03.2023
Полянский высмеял слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский высмеял в Twitter оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала Россию РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:56
2023-03-04T08:56
2023-03-04T15:15
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дмитрий полянский
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский высмеял в Twitter оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала Россию "Российской Народной Республикой". Пресс-секретарь Белого дома говорила на брифинге о предстоящих на следующей неделе переговорах Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По ее словам, на этой встрече будут обсуждаться, в частности, вызовы для международной безопасности, включая проблемы, "создаваемые Российской Народной Республикой". Никто из присутствовавших Жан-Пьер не поправил.Это не первый случай, когда пресс-секретарь совершила курьезную оговорку. Так, неделю назад она назвала действующим президентом США Барака Обаму, а не Джо Байдена.
https://ria.ru/20230303/bayden-1855613151.html
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в мире, россия, карин жан-пьер, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Карин Жан-Пьер, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский высмеял слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Полянский высмеял слова пресс-секретаря Белого дома о "Российской Народной Республике"