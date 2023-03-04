https://ria.ru/20230304/peregovory-1855884957.html

Лукашенко в Китае обсудил усилия ради мирных переговоров по Украине

Лукашенко в Китае обсудил усилия ради мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 04.03.2023

Лукашенко в Китае обсудил усилия ради мирных переговоров по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего госвизита в Пекин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином объединение усилий с целью содействия мирным... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T20:07

2023-03-04T20:07

2023-03-04T20:40

в мире

китай

украина

белоруссия

александр лукашенко

си цзиньпин

юрий сенько

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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего госвизита в Пекин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином объединение усилий с целью содействия мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщил белорусский посол в Китае Юрий Сенько. "Этот разговор также был между нашими лидерами. Лидеры подчеркнули, что необходимо объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира", - сказал белорусский дипломат в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о том, поднималась ли тема урегулирования конфликта на Украине лидерами Белоруссии и Китая. Сенько напомнил, что глава белорусского государства ранее подчеркивал, что "Беларусь очень внимательно смотрит, слышит инициативы Китая". "В недавнем интервью главы государства звучало, что услышать голос Китая в этом направлении (по теме урегулирования на Украине – ред.) рекомендуется всем – как участникам конфликта, так и всем странам, которые сегодня еще не очень осознали степень проблемы и последствий, которые коснутся всего мира", - сказал он. Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находился с государственным визитом в Китае. Белорусский президент и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху. Как сообщало агентство Белта, в заявлении в том числе говорится о глубокой обеспокоенности развитием вооруженного конфликта в европейском регионе и крайней заинтересованности в скорейшем установлении мира на Украине. В документе подчеркнуто, что "Беларусь и Китай заинтересованы в предотвращении эскалации кризиса, готовы принимать усилия для восстановления регионального мира и порядка". В свою очередь Центральное телевидение Китая сообщало, что главы государств обменялись мнениями по украинскому кризису в ходе встречи в Пекине, сошлись во мнении о необходимости политического урегулирования, содействия миру и переговорам.

https://ria.ru/20230304/ssha-1855819128.html

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html

китай

украина

белоруссия

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в мире, китай, украина, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин, юрий сенько