https://ria.ru/20230304/peregovory-1855884957.html
Лукашенко в Китае обсудил усилия ради мирных переговоров по Украине
Лукашенко в Китае обсудил усилия ради мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 04.03.2023
Лукашенко в Китае обсудил усилия ради мирных переговоров по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего госвизита в Пекин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином объединение усилий с целью содействия мирным... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T20:07
2023-03-04T20:07
2023-03-04T20:40
в мире
китай
украина
белоруссия
александр лукашенко
си цзиньпин
юрий сенько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855887770_270:171:2183:1247_1920x0_80_0_0_8dfb8e20882878cd542f9d6d6f5e18df.jpg
МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего госвизита в Пекин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином объединение усилий с целью содействия мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщил белорусский посол в Китае Юрий Сенько. "Этот разговор также был между нашими лидерами. Лидеры подчеркнули, что необходимо объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира", - сказал белорусский дипломат в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о том, поднималась ли тема урегулирования конфликта на Украине лидерами Белоруссии и Китая. Сенько напомнил, что глава белорусского государства ранее подчеркивал, что "Беларусь очень внимательно смотрит, слышит инициативы Китая". "В недавнем интервью главы государства звучало, что услышать голос Китая в этом направлении (по теме урегулирования на Украине – ред.) рекомендуется всем – как участникам конфликта, так и всем странам, которые сегодня еще не очень осознали степень проблемы и последствий, которые коснутся всего мира", - сказал он. Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находился с государственным визитом в Китае. Белорусский президент и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху. Как сообщало агентство Белта, в заявлении в том числе говорится о глубокой обеспокоенности развитием вооруженного конфликта в европейском регионе и крайней заинтересованности в скорейшем установлении мира на Украине. В документе подчеркнуто, что "Беларусь и Китай заинтересованы в предотвращении эскалации кризиса, готовы принимать усилия для восстановления регионального мира и порядка". В свою очередь Центральное телевидение Китая сообщало, что главы государств обменялись мнениями по украинскому кризису в ходе встречи в Пекине, сошлись во мнении о необходимости политического урегулирования, содействия миру и переговорам.
https://ria.ru/20230304/ssha-1855819128.html
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html
китай
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855887770_461:82:2020:1251_1920x0_80_0_0_adecfbbd965c9d7313a3e2b729099f8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин, юрий сенько
В мире, Китай, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Юрий Сенько
Лукашенко в Китае обсудил усилия ради мирных переговоров по Украине
Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили объединение усилий ради мирных переговоров по Украине
МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего госвизита в Пекин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином объединение усилий с целью содействия мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщил белорусский посол в Китае Юрий Сенько.
"Этот разговор также был между нашими лидерами. Лидеры подчеркнули, что необходимо объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира", - сказал белорусский дипломат в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о том, поднималась ли тема урегулирования конфликта на Украине лидерами Белоруссии и Китая.
В Китае указали на серьезный просчет США
Сенько напомнил, что глава белорусского государства ранее подчеркивал, что "Беларусь очень внимательно смотрит, слышит инициативы Китая". "В недавнем интервью главы государства звучало, что услышать голос Китая в этом направлении (по теме урегулирования на Украине – ред.) рекомендуется всем – как участникам конфликта, так и всем странам, которые сегодня еще не очень осознали степень проблемы и последствий, которые коснутся всего мира", - сказал он.
Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находился с государственным визитом в Китае. Белорусский президент и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху.
Как сообщало агентство Белта, в заявлении в том числе говорится о глубокой обеспокоенности развитием вооруженного конфликта в европейском регионе и крайней заинтересованности в скорейшем установлении мира на Украине. В документе подчеркнуто, что "Беларусь и Китай заинтересованы в предотвращении эскалации кризиса, готовы принимать усилия для восстановления регионального мира и порядка".
В свою очередь Центральное телевидение Китая сообщало, что главы государств обменялись мнениями по украинскому кризису в ходе встречи в Пекине, сошлись во мнении о необходимости политического урегулирования, содействия миру и переговорам.
Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры