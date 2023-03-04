https://ria.ru/20230304/otvet-1855788102.html
Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике" - РИА Новости, 04.03.2023
Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:15
2023-03-04T03:15
2023-03-04T03:56
в мире
россия
карин жан-пьер
мария захарова
барак обама
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_130:393:3072:2048_1920x0_80_0_0_307bcbdb11286ed924323a5003b13362.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в своей речи заявила о вызовах, созданных "Российской Народной Республикой".Ранее пресс-секретарь Белого дома во время брифинга заявила, что лидеры стран Запада обсудят "вызовы, которым подвергается международная безопасность". Эти вызовы, по словам Жан-Пьер, поступают со стороны "Российской Народной Республики".Это не первая случай, когда Жан-Пьер совершила курьезную оговорку. Например, на прошлой неделе она назвала Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Байдена.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3320753e76ac7c616f61c1e65180f486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, карин жан-пьер, мария захарова, барак обама, telegram (приложение)
В мире, Россия, Карин Жан-Пьер, Мария Захарова, Барак Обама, Telegram (приложение)
Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Захарова оценила слова пресс-секретаря Белого дома о "Российской Народной Республике"