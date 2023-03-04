https://ria.ru/20230304/otvet-1855788102.html

Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"

Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике" - РИА Новости, 04.03.2023

Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T03:15

2023-03-04T03:15

2023-03-04T03:56

в мире

россия

карин жан-пьер

мария захарова

барак обама

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_130:393:3072:2048_1920x0_80_0_0_307bcbdb11286ed924323a5003b13362.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в своей речи заявила о вызовах, созданных "Российской Народной Республикой".Ранее пресс-секретарь Белого дома во время брифинга заявила, что лидеры стран Запада обсудят "вызовы, которым подвергается международная безопасность". Эти вызовы, по словам Жан-Пьер, поступают со стороны "Российской Народной Республики".Это не первая случай, когда Жан-Пьер совершила курьезную оговорку. Например, на прошлой неделе она назвала Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Байдена.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, карин жан-пьер, мария захарова, барак обама, telegram (приложение)