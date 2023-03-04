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Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике" - РИА Новости, 04.03.2023
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03:15 04.03.2023 (обновлено: 03:56 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/otvet-1855788102.html
Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике" - РИА Новости, 04.03.2023
Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:15
2023-03-04T03:56
в мире
россия
карин жан-пьер
мария захарова
барак обама
telegram (приложение)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в своей речи заявила о вызовах, созданных "Российской Народной Республикой".Ранее пресс-секретарь Белого дома во время брифинга заявила, что лидеры стран Запада обсудят "вызовы, которым подвергается международная безопасность". Эти вызовы, по словам Жан-Пьер, поступают со стороны "Российской Народной Республики".Это не первая случай, когда Жан-Пьер совершила курьезную оговорку. Например, на прошлой неделе она назвала Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Байдена.
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в мире, россия, карин жан-пьер, мария захарова, барак обама, telegram (приложение)
В мире, Россия, Карин Жан-Пьер, Мария Захарова, Барак Обама, Telegram (приложение)
Захарова отреагировала на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"

Захарова оценила слова пресс-секретаря Белого дома о "Российской Народной Республике"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в своей речи заявила о вызовах, созданных "Российской Народной Республикой".
«
"Зомби-апокалипсис", — не без иронии отреагировала Захарова.
Ранее пресс-секретарь Белого дома во время брифинга заявила, что лидеры стран Запада обсудят "вызовы, которым подвергается международная безопасность". Эти вызовы, по словам Жан-Пьер, поступают со стороны "Российской Народной Республики".
Это не первая случай, когда Жан-Пьер совершила курьезную оговорку. Например, на прошлой неделе она назвала Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Байдена.
 
В миреРоссияКарин Жан-ПьерМария ЗахароваБарак ОбамаTelegram (приложение)
 
 
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