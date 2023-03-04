Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиционном блоке
Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиции, где беспокоятся не о народе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиционном блоке, так как, по его словам, его оппоненты "беспокоятся не о народе, а о своей собственности".
Лидер оппозиционной "Хорошей партии" Мерал Акшенер намекнула в пятницу на выход из альянса шести турецких оппозиционных партий, заявив, что альянс больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий на встрече в четверг предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша.
"Они сели, поговорили, разошлись. Мы беспокоимся о жизни, они - о собственности. Неважно, что они делают, мы идем своим путем. Мы несколько месяцев назад говорили, что это произойдет", - приводит слова Эрдогана газета Yeni Şafak.
"Стол шести" (так эксперты и журналисты называют оппозиционный блок) проводил заседания с февраля 2022 года по инициативе Кылычдароглу. В них принимали участие глава "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA), экс-вице-премьер Али Бабаджан и экс-премьер и экс-глава МИД Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу.
Не менее 43% турок готовы проголосовать за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кылычдароглу более 30%, свидетельствуют результаты одного из первых проведенных после землетрясений опросов общественного мнения компании Optimar.
Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. По итогам заседания в четверг имя кандидата не было обнародовано, планируется еще одна встреча в понедельник.