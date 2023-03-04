https://ria.ru/20230304/operatsii-1855797404.html

Врачи из Петербурга ежедневно проводят по шесть-девять операций в Донецке

Врачи из Петербурга ежедневно проводят по шесть-девять операций в Донецке - РИА Новости, 04.03.2023

Врачи из Петербурга ежедневно проводят по шесть-девять операций в Донецке

Делегация врачей-травматологов из Петербурга совершает в Донецке по 6-9 операций ежедневно и без выходных, сообщил РИА Новости руководитель отдела общей... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T08:17

2023-03-04T08:17

2023-03-04T08:17

донецк

херсон

санкт-петербург

херсонская область

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588249490_0:165:2980:1841_1920x0_80_0_0_175911c89fea3178d02babd9d9004261.jpg

ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Делегация врачей-травматологов из Петербурга совершает в Донецке по 6-9 операций ежедневно и без выходных, сообщил РИА Новости руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков. Четверо врачей из Петербурга - два травматолога, хирург и анестезиолог - прибыли в начале февраля на месяц для практической и методической помощи врачам Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО). "В сутки выполняется от 3 до 5 оперативных вмешательств на органы брюшной полости. Плюс еще в среднем 2-3 травматологические операции на верхних и нижних конечностях. И, как правило, одна операция на органах грудной клетки", - рассказал РИА Новости Корольков. Он отметил, что донецкие врачи очень профессиональны, но объем работы у них большой, а "любой профессионал рано или поздно устает". "У хирургов есть такое выражение - лишние руки никогда лишними не будут", - отметил он. Работать приходится без выходных, некоторые операции совершаются ночью - когда привозят раненых. В августе и сентябре 2022 года эта же бригада работала в Херсоне в составе двух анестезиологов, хирурга и травматолога. Таким образом, в Донецке уже вторая командировка. "Конечно, наши семьи переживают за нас, но они знают, что наша профессия - врачевание. Мы выполняем свой долг, свою клятву Гиппократа, которую когда-то принесли", - ответил Корольков на вопрос, как относятся к их командировкам дома. По оценке врачей из Петербурга, оснащение донецкой больницы - на хорошем уровне. "Здесь оборудование на очень хорошем уровне. Есть новый аппарат искусственного кровообращения… Современная наркозно-дыхательная аппаратура. В общем, все на очень неплохом уровне. Не везде в России такое есть", - отметил анестезиолог Александр Хряпа. По его словам, профессиональный уровень местных врачей тоже очень высокий. "Донецкая школа медицины являлась одной из ведущих на Украине по разным отраслям в медицине и анестезиологии", - напомнил Хряпа.

https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html

https://ria.ru/20230227/obstrel-1854560872.html

https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855569775.html

донецк

херсон

санкт-петербург

херсонская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, херсон, санкт-петербург, херсонская область , донецкая народная республика