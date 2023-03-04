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Врачи из Петербурга ежедневно проводят по шесть-девять операций в Донецке - РИА Новости, 04.03.2023
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08:17 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/operatsii-1855797404.html
Врачи из Петербурга ежедневно проводят по шесть-девять операций в Донецке
Врачи из Петербурга ежедневно проводят по шесть-девять операций в Донецке - РИА Новости, 04.03.2023
Врачи из Петербурга ежедневно проводят по шесть-девять операций в Донецке
Делегация врачей-травматологов из Петербурга совершает в Донецке по 6-9 операций ежедневно и без выходных, сообщил РИА Новости руководитель отдела общей... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:17
2023-03-04T08:17
донецк
херсон
санкт-петербург
херсонская область
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Делегация врачей-травматологов из Петербурга совершает в Донецке по 6-9 операций ежедневно и без выходных, сообщил РИА Новости руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков. Четверо врачей из Петербурга - два травматолога, хирург и анестезиолог - прибыли в начале февраля на месяц для практической и методической помощи врачам Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО). "В сутки выполняется от 3 до 5 оперативных вмешательств на органы брюшной полости. Плюс еще в среднем 2-3 травматологические операции на верхних и нижних конечностях. И, как правило, одна операция на органах грудной клетки", - рассказал РИА Новости Корольков. Он отметил, что донецкие врачи очень профессиональны, но объем работы у них большой, а "любой профессионал рано или поздно устает". "У хирургов есть такое выражение - лишние руки никогда лишними не будут", - отметил он. Работать приходится без выходных, некоторые операции совершаются ночью - когда привозят раненых. В августе и сентябре 2022 года эта же бригада работала в Херсоне в составе двух анестезиологов, хирурга и травматолога. Таким образом, в Донецке уже вторая командировка. "Конечно, наши семьи переживают за нас, но они знают, что наша профессия - врачевание. Мы выполняем свой долг, свою клятву Гиппократа, которую когда-то принесли", - ответил Корольков на вопрос, как относятся к их командировкам дома. По оценке врачей из Петербурга, оснащение донецкой больницы - на хорошем уровне. "Здесь оборудование на очень хорошем уровне. Есть новый аппарат искусственного кровообращения… Современная наркозно-дыхательная аппаратура. В общем, все на очень неплохом уровне. Не везде в России такое есть", - отметил анестезиолог Александр Хряпа. По его словам, профессиональный уровень местных врачей тоже очень высокий. "Донецкая школа медицины являлась одной из ведущих на Украине по разным отраслям в медицине и анестезиологии", - напомнил Хряпа.
https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html
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донецк, херсон, санкт-петербург, херсонская область , донецкая народная республика
Донецк, Херсон, Санкт-Петербург, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
Врачи из Петербурга ежедневно проводят по шесть-девять операций в Донецке

Травматологи из Петербурга ежедневно проводят по шесть-девять операций в Донецке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХирург во время операции в операционном блоке городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Хирург во время операции в операционном блоке городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Делегация врачей-травматологов из Петербурга совершает в Донецке по 6-9 операций ежедневно и без выходных, сообщил РИА Новости руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков.
Четверо врачей из Петербурга - два травматолога, хирург и анестезиолог - прибыли в начале февраля на месяц для практической и методической помощи врачам Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО).
Операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении
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"В сутки выполняется от 3 до 5 оперативных вмешательств на органы брюшной полости. Плюс еще в среднем 2-3 травматологические операции на верхних и нижних конечностях. И, как правило, одна операция на органах грудной клетки", - рассказал РИА Новости Корольков.
Он отметил, что донецкие врачи очень профессиональны, но объем работы у них большой, а "любой профессионал рано или поздно устает".
"У хирургов есть такое выражение - лишние руки никогда лишними не будут", - отметил он.
Работать приходится без выходных, некоторые операции совершаются ночью - когда привозят раненых.
В августе и сентябре 2022 года эта же бригада работала в Херсоне в составе двух анестезиологов, хирурга и травматолога. Таким образом, в Донецке уже вторая командировка.
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"Конечно, наши семьи переживают за нас, но они знают, что наша профессия - врачевание. Мы выполняем свой долг, свою клятву Гиппократа, которую когда-то принесли", - ответил Корольков на вопрос, как относятся к их командировкам дома.
По оценке врачей из Петербурга, оснащение донецкой больницы - на хорошем уровне.
"Здесь оборудование на очень хорошем уровне. Есть новый аппарат искусственного кровообращения… Современная наркозно-дыхательная аппаратура. В общем, все на очень неплохом уровне. Не везде в России такое есть", - отметил анестезиолог Александр Хряпа.
По его словам, профессиональный уровень местных врачей тоже очень высокий.
"Донецкая школа медицины являлась одной из ведущих на Украине по разным отраслям в медицине и анестезиологии", - напомнил Хряпа.
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