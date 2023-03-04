Школьники из России завоевали четыре золота на математической олимпиаде
Российские школьники завоевали четыре золота на XIV Международной олимпиаде по математике
© Фото пресс-службы Минпросвещения РоссииРоссийские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на XIV Международной олимпиаде по математике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.
"Все участники из России получили медали высшей пробы в индивидуальном зачете XIV Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics. Конкурсные испытания ребята проходили дистанционно в образовательном центре "Сириус", — говорится в релизе.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с победой и сказал, что в Год педагога и наставника особенно приятно выразить благодарность тренерам сборной.
"Российская команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим еще раз подтвердила тот факт, что отечественная система образования была и остается одной из самых лучших", — отметил Кравцов.
Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте. В ней принимают участие юные математики со всего мира. Первые соревнования прошли в 2008 году.