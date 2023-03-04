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Школьники из России завоевали четыре золота на математической олимпиаде - РИА Новости, 04.03.2023
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10:45 04.03.2023 (обновлено: 15:59 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/olimpiada-1855810383.html
Школьники из России завоевали четыре золота на математической олимпиаде
Школьники из России завоевали четыре золота на математической олимпиаде - РИА Новости, 04.03.2023
Школьники из России завоевали четыре золота на математической олимпиаде
Российские школьники завоевали четыре золотые медали на XIV Международной олимпиаде по математике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:45
2023-03-04T15:59
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образовательный центр "сириус"
бухарест
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на XIV Международной олимпиаде по математике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения. "Все участники из России получили медали высшей пробы в индивидуальном зачете XIV Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics. Конкурсные испытания ребята проходили дистанционно в образовательном центре "Сириус", — говорится в релизе.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с победой и сказал, что в Год педагога и наставника особенно приятно выразить благодарность тренерам сборной. "Российская команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим еще раз подтвердила тот факт, что отечественная система образования была и остается одной из самых лучших", — отметил Кравцов.Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте. В ней принимают участие юные математики со всего мира. Первые соревнования прошли в 2008 году.
https://ria.ru/20230304/olimpiada-1855803122.html
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общество, россия, образовательный центр "сириус", бухарест, румыния
Хорошие новости, Общество, Россия, Образовательный центр "Сириус", Бухарест, Румыния
Школьники из России завоевали четыре золота на математической олимпиаде

Российские школьники завоевали четыре золота на XIV Международной олимпиаде по математике

© Фото пресс-службы Минпросвещения РоссииРоссийские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
© Фото пресс-службы Минпросвещения России
Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на XIV Международной олимпиаде по математике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.
"Все участники из России получили медали высшей пробы в индивидуальном зачете XIV Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics. Конкурсные испытания ребята проходили дистанционно в образовательном центре "Сириус", — говорится в релизе.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с победой и сказал, что в Год педагога и наставника особенно приятно выразить благодарность тренерам сборной.
"Российская команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим еще раз подтвердила тот факт, что отечественная система образования была и остается одной из самых лучших", — отметил Кравцов.
Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте. В ней принимают участие юные математики со всего мира. Первые соревнования прошли в 2008 году.
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