https://ria.ru/20230304/olimpiada-1855810383.html

Школьники из России завоевали четыре золота на математической олимпиаде

Школьники из России завоевали четыре золота на математической олимпиаде - РИА Новости, 04.03.2023

Школьники из России завоевали четыре золота на математической олимпиаде

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на XIV Международной олимпиаде по математике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:45

2023-03-04T10:45

2023-03-04T15:59

хорошие новости

общество

россия

образовательный центр "сириус"

бухарест

румыния

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на XIV Международной олимпиаде по математике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения. "Все участники из России получили медали высшей пробы в индивидуальном зачете XIV Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics. Конкурсные испытания ребята проходили дистанционно в образовательном центре "Сириус", — говорится в релизе.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с победой и сказал, что в Год педагога и наставника особенно приятно выразить благодарность тренерам сборной. "Российская команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим еще раз подтвердила тот факт, что отечественная система образования была и остается одной из самых лучших", — отметил Кравцов.Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте. В ней принимают участие юные математики со всего мира. Первые соревнования прошли в 2008 году.

https://ria.ru/20230304/olimpiada-1855803122.html

россия

бухарест

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, образовательный центр "сириус", бухарест, румыния