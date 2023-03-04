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Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по мониторингу в стране - РИА Новости, 04.03.2023
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21:07 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/monitoring-1855892129.html
Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по мониторингу в стране
Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по мониторингу в стране - РИА Новости, 04.03.2023
Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по мониторингу в стране
Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять дальнейшую деятельность по проверке и мониторингу, условия согласуют на... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T21:07
2023-03-04T21:07
в мире
иран
тегеран (город)
сша
рафаэль гросси
бехруз камальванди
дональд трамп
магатэ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять дальнейшую деятельность по проверке и мониторингу, условия согласуют на технической встрече, говорится в релизе агентства. "Иран на добровольной основе позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую соответствующую деятельность по проверке и мониторингу. Условия будут согласованы между двумя сторонами в ходе технической встречи, которая вскоре состоится в Тегеране", - говорится в пресс-релизе МАГАТЭ. Также в сообщении отмечается, что Иран выразил готовность сотрудничества с МАГАТЭ относительно сообщений об обогащении урана в стране до 84%. В субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в субботу заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку). В феврале агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране наличие обогащенного урана до 84% - количество, которого достаточно для создания ядерного оружия. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что Иран расценивает как искажение фактов сообщения, что Тегеран якобы достиг степени обогащения урана в 84%. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
https://ria.ru/20230302/rotatsiya-1855467267.html
https://ria.ru/20230304/iran-1855420899.html
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иран
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в мире, иран, тегеран (город), сша, рафаэль гросси, бехруз камальванди, дональд трамп, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Рафаэль Гросси, Бехруз Камальванди, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по мониторингу в стране

Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по проверке и мониторингу в стране

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять дальнейшую деятельность по проверке и мониторингу, условия согласуют на технической встрече, говорится в релизе агентства.
"Иран на добровольной основе позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую соответствующую деятельность по проверке и мониторингу. Условия будут согласованы между двумя сторонами в ходе технической встречи, которая вскоре состоится в Тегеране", - говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.
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Также в сообщении отмечается, что Иран выразил готовность сотрудничества с МАГАТЭ относительно сообщений об обогащении урана в стране до 84%.
В субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в субботу заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку).
В феврале агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране наличие обогащенного урана до 84% - количество, которого достаточно для создания ядерного оружия. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что Иран расценивает как искажение фактов сообщения, что Тегеран якобы достиг степени обогащения урана в 84%.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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В миреИранТегеран (город)СШАРафаэль ГроссиБехруз КамальвандиДональд ТрампМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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