Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по мониторингу в стране
Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по проверке и мониторингу в стране
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять дальнейшую деятельность по проверке и мониторингу, условия согласуют на технической встрече, говорится в релизе агентства.
"Иран на добровольной основе позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую соответствующую деятельность по проверке и мониторингу. Условия будут согласованы между двумя сторонами в ходе технической встречи, которая вскоре состоится в Тегеране", - говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.
Также в сообщении отмечается, что Иран выразил готовность сотрудничества с МАГАТЭ относительно сообщений об обогащении урана в стране до 84%.
В субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в субботу заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку).
В феврале агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране наличие обогащенного урана до 84% - количество, которого достаточно для создания ядерного оружия. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что Иран расценивает как искажение фактов сообщения, что Тегеран якобы достиг степени обогащения урана в 84%.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.