https://ria.ru/20230304/monitoring-1855892129.html

Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по мониторингу в стране

Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по мониторингу в стране - РИА Новости, 04.03.2023

Иран позволит МАГАТЭ осуществлять деятельность по мониторингу в стране

Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять дальнейшую деятельность по проверке и мониторингу, условия согласуют на... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T21:07

2023-03-04T21:07

2023-03-04T21:07

в мире

иран

тегеран (город)

сша

рафаэль гросси

бехруз камальванди

дональд трамп

магатэ

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять дальнейшую деятельность по проверке и мониторингу, условия согласуют на технической встрече, говорится в релизе агентства. "Иран на добровольной основе позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую соответствующую деятельность по проверке и мониторингу. Условия будут согласованы между двумя сторонами в ходе технической встречи, которая вскоре состоится в Тегеране", - говорится в пресс-релизе МАГАТЭ. Также в сообщении отмечается, что Иран выразил готовность сотрудничества с МАГАТЭ относительно сообщений об обогащении урана в стране до 84%. В субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в субботу заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку). В феврале агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране наличие обогащенного урана до 84% - количество, которого достаточно для создания ядерного оружия. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что Иран расценивает как искажение фактов сообщения, что Тегеран якобы достиг степени обогащения урана в 84%. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20230302/rotatsiya-1855467267.html

https://ria.ru/20230304/iran-1855420899.html

https://ria.ru/20230227/sotrudnichestvo-1854610145.html

иран

тегеран (город)

сша

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в мире, иран, тегеран (город), сша, рафаэль гросси, бехруз камальванди, дональд трамп, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)