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Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США
Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США - РИА Новости, 04.03.2023
Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США
Украинцы обвиняют Запад в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения антивоенных митингов, написал в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T04:38
2023-03-04T04:38
2023-03-04T04:38
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинцы обвиняют Запад в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения антивоенных митингов, написал в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.Издание Kyiv Independent на своей странице в Twitter опубликовало материал, в котором говорится, что акции против военной поддержки Киева "играют России на руку".Ранее по крупнейшим европейским городам прокатилась волна митингов и протестов против антироссийских санкций, поставок оружия Украине и против НАТО.
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Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США
Журналист Блюменталь: избалованные бандеровцы винят Запад в подрыве поддержки Украины