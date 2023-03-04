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Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США - РИА Новости, 04.03.2023
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04:38 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/mitingi-1855790455.html
Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США
Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США - РИА Новости, 04.03.2023
Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США
Украинцы обвиняют Запад в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения антивоенных митингов, написал в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T04:38
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинцы обвиняют Запад в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения антивоенных митингов, написал в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.Издание Kyiv Independent на своей странице в Twitter опубликовало материал, в котором говорится, что акции против военной поддержки Киева "играют России на руку".Ранее по крупнейшим европейским городам прокатилась волна митингов и протестов против антироссийских санкций, поставок оружия Украине и против НАТО.
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Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США

Журналист Блюменталь: избалованные бандеровцы винят Запад в подрыве поддержки Украины

© RTУчастники акции протеста с требованием закрытия базы США Рамштайн в Германии. Кадр трансляции
Участники акции протеста с требованием закрытия базы США Рамштайн в Германии. Кадр трансляции
© RT
Участники акции протеста с требованием закрытия базы США Рамштайн в Германии. Кадр трансляции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинцы обвиняют Запад в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения антивоенных митингов, написал в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
Издание Kyiv Independent на своей странице в Twitter опубликовало материал, в котором говорится, что акции против военной поддержки Киева "играют России на руку".
«
"Избалованные бандеровцы, клянчащие десятки миллиардов долларов у американских налогоплательщиков на поддержку своего коррумпированного имперского вассального режима, обвиняют нас в том, что мы "ставим под угрозу общественную поддержку Украины" проведением антивоенных митингов в Вашингтоне и Берлине", — с иронией ответил журналист.
Ранее по крупнейшим европейским городам прокатилась волна митингов и протестов против антироссийских санкций, поставок оружия Украине и против НАТО.
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