https://ria.ru/20230304/mitingi-1855790455.html

Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США

Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США - РИА Новости, 04.03.2023

Американский журналист раскрыл, в чем "избалованные бандеровцы" винят США

Украинцы обвиняют Запад в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения антивоенных митингов, написал в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T04:38

2023-03-04T04:38

2023-03-04T04:38

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинцы обвиняют Запад в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения антивоенных митингов, написал в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.Издание Kyiv Independent на своей странице в Twitter опубликовало материал, в котором говорится, что акции против военной поддержки Киева "играют России на руку".Ранее по крупнейшим европейским городам прокатилась волна митингов и протестов против антироссийских санкций, поставок оружия Украине и против НАТО.

https://ria.ru/20230217/bezhentsy-1852565717.html

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в мире, украина, киев, россия, нато, twitter