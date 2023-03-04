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В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек - РИА Новости, 04.03.2023
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13:45 04.03.2023 (обновлено: 13:47 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/mega-1855831803.html
В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек
В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек - РИА Новости, 04.03.2023
В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек
Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Химки" в Подмосковье из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:45
2023-03-04T13:47
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Химки" в Подмосковье из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, в торговом центре произошло ложное срабатывание сигнализации. "Было эвакуировано около 300 человек", – сказал собеседник.
https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек

Около 300 человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за ложного срабатывания сигнализации

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТорговый центр "Мега" в Химках
Торговый центр Мега в Химках - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Торговый центр "Мега" в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Химки" в Подмосковье из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, в торговом центре произошло ложное срабатывание сигнализации.
"Было эвакуировано около 300 человек", – сказал собеседник.
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