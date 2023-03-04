https://ria.ru/20230304/mega-1855831803.html

В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек

В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек - РИА Новости, 04.03.2023

В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек

Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Химки" в Подмосковье из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:45

2023-03-04T13:45

2023-03-04T13:47

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837369576_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_7304c765453851dae296dabc6df07d3f.jpg

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Химки" в Подмосковье из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, в торговом центре произошло ложное срабатывание сигнализации. "Было эвакуировано около 300 человек", – сказал собеседник.

https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье)