https://ria.ru/20230304/mega-1855831803.html
В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек
В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек - РИА Новости, 04.03.2023
В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек
Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Химки" в Подмосковье из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:45
2023-03-04T13:45
2023-03-04T13:47
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Химки" в Подмосковье из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, в торговом центре произошло ложное срабатывание сигнализации. "Было эвакуировано около 300 человек", – сказал собеседник.
https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье из ТЦ "Мега Химки" эвакуировали около 300 человек
Около 300 человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за ложного срабатывания сигнализации
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Химки" в Подмосковье из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, в торговом центре произошло ложное срабатывание сигнализации.
"Было эвакуировано около 300 человек", – сказал собеседник.
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