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ОДКБ предложит меры снятия напряженности на границе Киргизии и Таджикистана
ОДКБ предложит меры снятия напряженности на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 04.03.2023
ОДКБ предложит меры снятия напряженности на границе Киргизии и Таджикистана
Участники прошедшего в Минске совещания начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ выработали предложения по... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T22:50
2023-03-04T22:50
2023-03-04T22:51
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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Участники прошедшего в Минске совещания начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ выработали предложения по снятию напряженности на участках границы между Киргизией и Таджикистаном, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко. "На совещании начальников подразделений МВС ОДКБ обсуждена военно-политическая обстановка в зонах ответственности (организации – ред.), уточнены мероприятия международного военного сотрудничества в рамках председательствования Республики Беларусь, выработаны предложения для глав оборонных ведомств по снятию напряженности на участках границы между Кыргызстаном и Таджикистаном", - написал он в Twitter в субботу. Рабочая встреча начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ прошла в Минске 1 марта. Белорусская сторона озвучила приоритетные направления своего председательства в ОДКБ в 2023 году, направленные на урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ, повышение готовности компонентов войск, коллективных сил к выполнению задач по предназначению, укрепление военно-технического сотрудничества, наращивание институционального потенциала организации в информационно-аналитической сфере. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на совещании, анонсировал, что заседание совета министров обороны стран ОДКБ планируется провести 25 мая в Минске. Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана произошел в середине сентября 2022 года. Тогда в результате боев с обеих сторон погибли более 100 человек, порядка 400 получили ранения. Порядка 500 домов и социальных объектов были разрушены.
https://ria.ru/20230303/tadzhikistan-1855539420.html
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в мире, минск, киргизия, таджикистан, виктор хренин, одкб
В мире, Минск, Киргизия, Таджикистан, Виктор Хренин, ОДКБ
ОДКБ предложит меры снятия напряженности на границе Киргизии и Таджикистана
Эксперты ОДКБ предложат меры по снятию напряженности на границе Киргизии и Таджикистана
МИНСК, 4 мар – РИА Новости.
Участники прошедшего в Минске совещания начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ выработали предложения по снятию напряженности на участках границы между Киргизией и Таджикистаном, сообщил
начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко.
"На совещании начальников подразделений МВС ОДКБ обсуждена военно-политическая обстановка в зонах ответственности (организации – ред.), уточнены мероприятия международного военного сотрудничества в рамках председательствования Республики Беларусь, выработаны предложения для глав оборонных ведомств по снятию напряженности на участках границы между Кыргызстаном и Таджикистаном", - написал он в Twitter в субботу.
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Рабочая встреча начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ прошла в Минске 1 марта. Белорусская сторона озвучила приоритетные направления своего председательства в ОДКБ в 2023 году, направленные на урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ, повышение готовности компонентов войск, коллективных сил к выполнению задач по предназначению, укрепление военно-технического сотрудничества, наращивание институционального потенциала организации в информационно-аналитической сфере.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
, выступая на совещании, анонсировал, что заседание совета министров обороны стран ОДКБ планируется провести 25 мая в Минске.
Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана произошел в середине сентября 2022 года. Тогда в результате боев с обеих сторон погибли более 100 человек, порядка 400 получили ранения. Порядка 500 домов и социальных объектов были разрушены.
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