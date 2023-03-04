https://ria.ru/20230304/granitsa-1855899580.html

ОДКБ предложит меры снятия напряженности на границе Киргизии и Таджикистана

ОДКБ предложит меры снятия напряженности на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 04.03.2023

ОДКБ предложит меры снятия напряженности на границе Киргизии и Таджикистана

Участники прошедшего в Минске совещания начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ выработали предложения по... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T22:50

2023-03-04T22:50

2023-03-04T22:51

в мире

минск

киргизия

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виктор хренин

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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Участники прошедшего в Минске совещания начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ выработали предложения по снятию напряженности на участках границы между Киргизией и Таджикистаном, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко. "На совещании начальников подразделений МВС ОДКБ обсуждена военно-политическая обстановка в зонах ответственности (организации – ред.), уточнены мероприятия международного военного сотрудничества в рамках председательствования Республики Беларусь, выработаны предложения для глав оборонных ведомств по снятию напряженности на участках границы между Кыргызстаном и Таджикистаном", - написал он в Twitter в субботу. Рабочая встреча начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил стран ОДКБ прошла в Минске 1 марта. Белорусская сторона озвучила приоритетные направления своего председательства в ОДКБ в 2023 году, направленные на урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ, повышение готовности компонентов войск, коллективных сил к выполнению задач по предназначению, укрепление военно-технического сотрудничества, наращивание институционального потенциала организации в информационно-аналитической сфере. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на совещании, анонсировал, что заседание совета министров обороны стран ОДКБ планируется провести 25 мая в Минске. Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана произошел в середине сентября 2022 года. Тогда в результате боев с обеих сторон погибли более 100 человек, порядка 400 получили ранения. Порядка 500 домов и социальных объектов были разрушены.

https://ria.ru/20230303/tadzhikistan-1855539420.html

https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854479976.html

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в мире, минск, киргизия, таджикистан, виктор хренин, одкб