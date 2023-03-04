https://ria.ru/20230304/ekonomika-1855866219.html

Российский импорт вернулся к показателям 2020 года, пишет Bloomberg

Российский импорт вернулся к показателям 2020 года, пишет Bloomberg - РИА Новости, 04.03.2023

Российский импорт вернулся к показателям 2020 года, пишет Bloomberg

Показатели российского импорта в целом вернулись к уровню 2020 года, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T17:49

2023-03-04T17:49

2023-03-04T21:25

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Показатели российского импорта в целом вернулись к уровню 2020 года, сообщило агентство Bloomberg."С момента начала конфликта на Украине страны ЕС и "Большой семерки" ввели многочисленные санкции в попытке подорвать российскую экономику. Полученные данные свидетельствуют о том, что в некоторых областях давление не достигло того уровня, на который рассчитывали высокопоставленные лица", — говорится в материале. Отмечается, что Россия, несмотря на оказываемое давление, все равно находит возможность приобретать товары, попавшие под ограничительные меры.По словам руководителя международной практики по борьбе с финансовыми преступлениями в Oliver Wyman Даниэля Таннебаума, новых санкций уже недостаточно, западным правительствам следует усовершенствовать "механизмы правоприменения".Совет ЕС 25 февраля ввел новый десятый по счету пакет санкций против России. Среди прочего он предполагает расширение ограничений на экспорт и импорт в торговле. Речь, в частности, идет о запрете на поставки электроники, специализированных транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным.В общей сложности с учетом новых рестрикций Евросоюз ввел санкции против почти половины (49 процентов) экспорта в Россию, по данным на 2021 год.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855440198.html

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, евросоюз, oliver wyman