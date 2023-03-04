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В Петербурге расследуют дело об избиении подростка - РИА Новости, 04.03.2023
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19:07 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/delo-1855876157.html
В Петербурге расследуют дело об избиении подростка
В Петербурге расследуют дело об избиении подростка - РИА Новости, 04.03.2023
В Петербурге расследуют дело об избиении подростка
Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после того, как 17-летнему подростку в Петербурге выбили глаз в драке, прыснули в РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T19:07
2023-03-04T19:07
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после того, как 17-летнему подростку в Петербурге выбили глаз в драке, прыснули в лицо перцовым баллоном и ударили электрошокером, сообщили в надзорном ведомстве. "Прокуратура Выборгского района поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по факту хулиганства", - говорится в сообщении прокуратуры По предварительным данным, 3 марта около дома на Большом Сампсониевском проспекте неустановленные лица из хулиганских побуждений причинили 17-летнему местному жителю травму глаз. Как сообщил РИА Новости информированный источник, подросток доставлен в больницу с травмой глаза, химическим ожогом роговицы и ожогом плеча. "Нападавших было несколько, их сейчас разыскивают", - добавил собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), максимальная санкция – семь лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230302/draka-1855377860.html
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия
В Петербурге расследуют дело об избиении подростка

В Петербурге расследуют дело о хулиганстве после драки, где подростку выбили глаз

© РИА Новости / Ростислав НетисовУдостоверение сотрудника прокуратуры и уголовно-процессуальный кодекс
Удостоверение сотрудника прокуратуры и уголовно-процессуальный кодекс - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Удостоверение сотрудника прокуратуры и уголовно-процессуальный кодекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после того, как 17-летнему подростку в Петербурге выбили глаз в драке, прыснули в лицо перцовым баллоном и ударили электрошокером, сообщили в надзорном ведомстве.
"Прокуратура Выборгского района поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по факту хулиганства", - говорится в сообщении прокуратуры
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2 марта, 14:37
По предварительным данным, 3 марта около дома на Большом Сампсониевском проспекте неустановленные лица из хулиганских побуждений причинили 17-летнему местному жителю травму глаз.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, подросток доставлен в больницу с травмой глаза, химическим ожогом роговицы и ожогом плеча. "Нападавших было несколько, их сейчас разыскивают", - добавил собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), максимальная санкция – семь лет лишения свободы.
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