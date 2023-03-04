https://ria.ru/20230304/delo-1855876157.html

В Петербурге расследуют дело об избиении подростка

В Петербурге расследуют дело об избиении подростка - РИА Новости, 04.03.2023

В Петербурге расследуют дело об избиении подростка

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после того, как 17-летнему подростку в Петербурге выбили глаз в драке, прыснули в РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T19:07

2023-03-04T19:07

2023-03-04T19:07

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после того, как 17-летнему подростку в Петербурге выбили глаз в драке, прыснули в лицо перцовым баллоном и ударили электрошокером, сообщили в надзорном ведомстве. "Прокуратура Выборгского района поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по факту хулиганства", - говорится в сообщении прокуратуры По предварительным данным, 3 марта около дома на Большом Сампсониевском проспекте неустановленные лица из хулиганских побуждений причинили 17-летнему местному жителю травму глаз. Как сообщил РИА Новости информированный источник, подросток доставлен в больницу с травмой глаза, химическим ожогом роговицы и ожогом плеча. "Нападавших было несколько, их сейчас разыскивают", - добавил собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), максимальная санкция – семь лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230302/draka-1855377860.html

https://ria.ru/20230304/konflikt-1855872093.html

санкт-петербург

выборгский район

россия

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия