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В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 04.03.2023 (обновлено: 15:45 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/avtriya-1855838068.html
В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву
В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву - РИА Новости, 04.03.2023
В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву
Читатели Exxpress жестко отреагировали на критику некоторых западных стран в адрес Австрии, которую обвиняют в недостаточной поддержке Украины. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:30
2023-03-04T15:45
в мире
австрия
украина
киев
александер ван дер беллен
милош земан
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко отреагировали на критику некоторых западных стран в адрес Австрии, которую обвиняют в недостаточной поддержке Украины."На самом деле мы оказываем слишком большую поддержку киевским властям. Дядя Сэм дает больше всего, но он и получает больше всего от ЕС и больше всего выигрывает от конфликта", — написал один из пользователей."Гуманитарная помощь Украине в основном утекает в карманы коррумпированного криминального режима", — отметил второй."Зато США лидируют по количеству бездомных", — обратил внимание третий."Самой большой помощью Украине было бы немедленное начало мирных переговоров",— подытожили комментаторы.В четверг президент Чехии Милош Земан после переговоров с главой Австрии Александером Ван дер Белленом заявил, что благодаря нейтралитету Вена могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20230303/avstriya-1855667696.html
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в мире, австрия, украина, киев, александер ван дер беллен, милош земан, евросоюз
В мире, Австрия, Украина, Киев, Александер Ван дер Беллен, Милош Земан, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву

Читатели Exxpress раскритиковали Запад за обвинение Австрии в слабой поддержке Украины

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко отреагировали на критику некоторых западных стран в адрес Австрии, которую обвиняют в недостаточной поддержке Украины.

По последним оценкам, Австрия занимает четвертое место по объемам предоставляемой ВСУ военной помощи.

"На самом деле мы оказываем слишком большую поддержку киевским властям. Дядя Сэм дает больше всего, но он и получает больше всего от ЕС и больше всего выигрывает от конфликта", — написал один из пользователей.
"Гуманитарная помощь Украине в основном утекает в карманы коррумпированного криминального режима", — отметил второй.
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"Зато США лидируют по количеству бездомных", — обратил внимание третий.
"Самой большой помощью Украине было бы немедленное начало мирных переговоров",— подытожили комментаторы.
В четверг президент Чехии Милош Земан после переговоров с главой Австрии Александером Ван дер Белленом заявил, что благодаря нейтралитету Вена могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Россией и Украиной.
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