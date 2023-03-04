https://ria.ru/20230304/avtriya-1855838068.html

В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву

В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву - РИА Новости, 04.03.2023

В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву

Читатели Exxpress жестко отреагировали на критику некоторых западных стран в адрес Австрии, которую обвиняют в недостаточной поддержке Украины. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:30

2023-03-04T14:30

2023-03-04T15:45

в мире

австрия

украина

киев

александер ван дер беллен

милош земан

евросоюз

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8b08ce8608afacdef953553f4d68b6ed.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко отреагировали на критику некоторых западных стран в адрес Австрии, которую обвиняют в недостаточной поддержке Украины."На самом деле мы оказываем слишком большую поддержку киевским властям. Дядя Сэм дает больше всего, но он и получает больше всего от ЕС и больше всего выигрывает от конфликта", — написал один из пользователей."Гуманитарная помощь Украине в основном утекает в карманы коррумпированного криминального режима", — отметил второй."Зато США лидируют по количеству бездомных", — обратил внимание третий."Самой большой помощью Украине было бы немедленное начало мирных переговоров",— подытожили комментаторы.В четверг президент Чехии Милош Земан после переговоров с главой Австрии Александером Ван дер Белленом заявил, что благодаря нейтралитету Вена могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20230303/avstriya-1855667696.html

https://ria.ru/20230225/avstriya-1854260472.html

австрия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, украина, киев, александер ван дер беллен, милош земан, евросоюз