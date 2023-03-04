https://ria.ru/20230304/avtriya-1855838068.html
В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву
В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву - РИА Новости, 04.03.2023
В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву
Читатели Exxpress жестко отреагировали на критику некоторых западных стран в адрес Австрии, которую обвиняют в недостаточной поддержке Украины. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:30
2023-03-04T14:30
2023-03-04T15:45
в мире
австрия
украина
киев
александер ван дер беллен
милош земан
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко отреагировали на критику некоторых западных стран в адрес Австрии, которую обвиняют в недостаточной поддержке Украины."На самом деле мы оказываем слишком большую поддержку киевским властям. Дядя Сэм дает больше всего, но он и получает больше всего от ЕС и больше всего выигрывает от конфликта", — написал один из пользователей."Гуманитарная помощь Украине в основном утекает в карманы коррумпированного криминального режима", — отметил второй."Зато США лидируют по количеству бездомных", — обратил внимание третий."Самой большой помощью Украине было бы немедленное начало мирных переговоров",— подытожили комментаторы.В четверг президент Чехии Милош Земан после переговоров с главой Австрии Александером Ван дер Белленом заявил, что благодаря нейтралитету Вена могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20230303/avstriya-1855667696.html
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в мире, австрия, украина, киев, александер ван дер беллен, милош земан, евросоюз
В мире, Австрия, Украина, Киев, Александер Ван дер Беллен, Милош Земан, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В Австрии резко ответили на критику за недостаточную помощь Киеву
Читатели Exxpress раскритиковали Запад за обвинение Австрии в слабой поддержке Украины