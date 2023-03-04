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Россия и Китай продолжат разъяснять странам АТР опасность присутствия НАТО - РИА Новости, 04.03.2023
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14:00 04.03.2023 (обновлено: 23:32 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/atr-1855833031.html
Россия и Китай продолжат разъяснять странам АТР опасность присутствия НАТО
Россия и Китай продолжат разъяснять странам АТР опасность присутствия НАТО - РИА Новости, 04.03.2023
Россия и Китай продолжат разъяснять странам АТР опасность присутствия НАТО
Россия и Китай продолжат разъяснять всем странам АТР те опасности и угрозы, которые несет присутствие НАТО в регионе, заявил в интервью Центральному телевидению РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:00
2023-03-04T23:32
россия
китай
атр
игорь моргулов
нато
ассоциация государств юго-восточной азии
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ПЕКИН, 4 мар — РИА Новости. Россия и Китай продолжат разъяснять всем странам АТР те опасности и угрозы, которые несет присутствие НАТО в регионе, заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол России в КНР Игорь Моргулов. "Что в этой связи могли бы сделать Россия и Китай? Прежде всего, нам следует и дальше прилагать усилия к тому, чтобы сохранить структуру безопасности, которая была здесь создана после окончания холодной войны", — заявил Моргулов, отвечая на вопрос, что Китай и Россия могут противопоставить выведению потенциала НАТО в Индо-Тихоокеанский регион. Он уточнил, что речь идет об асеаноцентричных механизмах, в центре которых находится Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. "Кроме того, нужно разъяснять всем странам региона, где у России есть очень много единомышленников, те опасности и угрозы, которые несет присутствие НАТО в АТР. Будем продолжать соответствующую работу вместе с китайскими друзьями", — добавил он. По его словам, "тем же, кто не понимает, будем отвечать наращиванием военного и военно-технического сотрудничества с нашими единомышленниками в регионе, включая КНР". "Вы знаете, что Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения. В ноябре прошлого года мы провели очередное воздушное патрулирование силами стратегической авиации, причем с новыми элементами. Российские военные самолеты приземлялись на китайских аэродромах, китайские самолеты — на российских. Совсем недавно завершились трехсторонние военно-морские учения России, Китая и ЮАР у берегов Африки. Таким образом, мы продолжим наращивать свои оборонные возможности с целью оперативного реагирования на те угрозы, которые НАТО может создать в этом регионе мира", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html
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россия, китай, атр, игорь моргулов, нато, ассоциация государств юго-восточной азии
Россия, Китай, АТР, Игорь Моргулов, НАТО, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Россия и Китай продолжат разъяснять странам АТР опасность присутствия НАТО

Посол в Пекине: Россия и Китай продолжат разъяснять странам АТР опасность присутствия НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар — РИА Новости. Россия и Китай продолжат разъяснять всем странам АТР те опасности и угрозы, которые несет присутствие НАТО в регионе, заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол России в КНР Игорь Моргулов.
"Что в этой связи могли бы сделать Россия и Китай? Прежде всего, нам следует и дальше прилагать усилия к тому, чтобы сохранить структуру безопасности, которая была здесь создана после окончания холодной войны", — заявил Моргулов, отвечая на вопрос, что Китай и Россия могут противопоставить выведению потенциала НАТО в Индо-Тихоокеанский регион.
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Он уточнил, что речь идет об асеаноцентричных механизмах, в центре которых находится Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.
"Кроме того, нужно разъяснять всем странам региона, где у России есть очень много единомышленников, те опасности и угрозы, которые несет присутствие НАТО в АТР. Будем продолжать соответствующую работу вместе с китайскими друзьями", — добавил он.
По его словам, "тем же, кто не понимает, будем отвечать наращиванием военного и военно-технического сотрудничества с нашими единомышленниками в регионе, включая КНР".
"Вы знаете, что Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения. В ноябре прошлого года мы провели очередное воздушное патрулирование силами стратегической авиации, причем с новыми элементами. Российские военные самолеты приземлялись на китайских аэродромах, китайские самолеты — на российских. Совсем недавно завершились трехсторонние военно-морские учения России, Китая и ЮАР у берегов Африки. Таким образом, мы продолжим наращивать свои оборонные возможности с целью оперативного реагирования на те угрозы, которые НАТО может создать в этом регионе мира", — подчеркнул он.
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РоссияКитайАТРИгорь МоргуловНАТОАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
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