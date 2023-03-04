https://ria.ru/20230304/amerika-1855828275.html

В СФ предположили, какой будет политика США после окончания спецоперации

В СФ предположили, какой будет политика США после окончания спецоперации - РИА Новости, 04.03.2023

В СФ предположили, какой будет политика США после окончания спецоперации

После решения Россией всех задач, поставленных в ходе спецоперации, США могут попытаться усилить конфронтацию между Европой и РФ или активизировать усилия в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:20

2023-03-04T13:20

2023-03-04T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

андрей климов

совет федерации рф

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. После решения Россией всех задач, поставленных в ходе спецоперации, США могут попытаться усилить конфронтацию между Европой и РФ или активизировать усилия в странах Центральной Азии, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. "Давайте предположим, что случится в глобальном мире с позицией Вашингтона после завершения СВО, то есть после выполнения поставленных президентом РФ в феврале 2022 (года – ред.) задач. Возможны следующие базовые варианты: США решат продолжить "перенапрягать" Россию на европейском фланге за счёт усиления эксплуатации иных прилегающих к западным границам РФ стран - в первую очередь Молдовы, Румынии, а также стран Прибалтики, Польши и Финляндии", - написал сенатор в своем телеграм-канале. Возможен вариант, когда США попробуют сделать паузу на европейском фронте гибридной войны с нами и перенесут основной акцент агрессии на Китай, "нас же, заодно с КНР, продолжат "доставать" через страны Центральной Азии, Японию и Республику Корею", считает Климов. Ещё одно возможное развитие событий - американцы сообразят, что до осени 2024 года, когда в стране пройдут выборы президента, не смогут разобщить Москву с Пекином и "попробуют усилить колонизацию экономически ещё хоть как-то привлекательной Западной Европы, ресурсо-обеспеченной Африки, стран АСЕАН, одновременно зачищая своих недругов на латиноамериканском "заднем дворе", добавил он. "Возможна комбинация названных сценариев. Но ресурсы Дяди Сэма не безграничны, времени у янки в обрез, а многие их союзнички после того, как закатники проиграют России на Украинском театре военных действий станут осторожней соучаствовать в наскоках на такие сверхдержавы как ракетно-ядерную РФ и производственно-экономическую - КНР", - считает политик. В любом случае нам следовало бы форсировать консолидацию тех в мире, кого "достал американский гегемонизм и проводимая руководством стран исторического заката неоколониальная политика", уверен сенатор. "Тогда, в конечном счёте Вашингтон и Ко станут отверженными в мире 21 века, пока не прекратят свою деструктивную имперскую политику", - написал законодатель. Климов сообщил, что его февральско-мартовские консультации в рамках партийной дипломатии показали высокие шансы выхода на соответствующие договоренности с несколькими десятками надёжных партнёров по всему миру уже к лету этого года.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230303/ssha-1855407860.html

https://ria.ru/20230301/amerika-1854944224.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, андрей климов, совет федерации рф, украина