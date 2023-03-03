https://ria.ru/20230303/zhkkh-1855748028.html

В Совфеде предложили создать мобильное приложение для оплаты ЖКХ

В Совфеде предложили создать мобильное приложение для оплаты ЖКХ - РИА Новости, 03.03.2023

В Совфеде предложили создать мобильное приложение для оплаты ЖКХ

Гражданам было бы удобно платить за жилищно-коммунальные услуги онлайн, для этого нужно разработать мобильное приложение, считает замглавы комитета Совфеда по... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:23

2023-03-03T19:23

2023-03-03T19:23

технологии

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россия

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Гражданам было бы удобно платить за жилищно-коммунальные услуги онлайн, для этого нужно разработать мобильное приложение, считает замглавы комитета Совфеда по региональной политике Дмитрий Кузьмин. В ходе заседания в Совете Федерации секции "Цифровая трансформация строительства и ЖКХ" обсуждался вопрос создания платежного документа единого образца на территории всей страны. "Гражданам должно быть удобно производить оплату в режиме онлайн. Для этого необходимо разработать мобильное приложение, которое наряду с возможностью решения любых вопросов в сфере ЖКХ будет иметь различный сервисный функционал – будь то доставки воды, уборка квартир, страхование", - сказал сенатор. Кузьмин также отметил, что цифровая трансформация является одной из национальных целей развития страны и ключевым направлением строительной отрасли, цифровизация наряду с административной и профессиональной трансформацией должна содействовать росту темпов строительства. "Перед отраслью ставятся амбициозные задачи по созданию множества новых цифровых платформ, повсеместного внедрения технологий информационного моделирования, преодоления административных и бюрократических барьеров, а также глубокого кадрового преобразования. Сокращение инвестиционною строительного цикла объекта - одна из ключевых задач, решить которую без цифровизации невозможно", - полагает Кузьмин. По его словам, не менее важная и сложная тема – это дальнейшая эксплуатация зданий. Говоря о цифровизации ЖКХ, сенатор подчеркнул, что здесь следует начать с уже работающей государственной информационной системы ЖКХ. "Изначально она создавалась с небольшим функционалом, который постепенно расширялся. К сожалению, на сегодняшний день в полную силу система не заработала и всего около четырех миллионов наших граждан пока являются ее пользователями", - подчеркнул Кузьмин.

https://ria.ru/20230301/parkovka-1855054020.html

https://ria.ru/20230227/sutochnye-1854671585.html

https://ria.ru/20230301/mrot-1855088265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, совет федерации рф, россия, жкх, общество