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Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 03.03.2023
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09:05 03.03.2023 (обновлено: 10:39 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/zerno-1855528066.html
Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке
Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 03.03.2023
Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке
Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, некоторые вопросы не удается урегулировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:05
2023-03-03T10:39
экономика
россия
украина
турция
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, некоторые вопросы не удается урегулировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.В то же время он не исключил, что контакты на высшем уровне могут способствовать прогрессу в переговорах.Такие обсуждения ожидаются, необходимо подготовить конкретные предложения, заключил собеседник агентства.Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.Накануне МИД России выпустил заявление, в котором констатировал, что Запад хоронит гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части пакетного соглашения. На Смоленской площади также отметили, что большая часть украинского зерна идет не в беднейшие страны, а поступает по демпинговым ценам в Евросоюз на корм для скота.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
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экономика, россия, украина, турция, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Украина, Турция, ООН, зерновая сделка
Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке

Переговоры по зерновой сделке под эгидой ООН зашли в тупик

© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, некоторые вопросы не удается урегулировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.
«
"Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты", — пояснил собеседник агентства.
В то же время он не исключил, что контакты на высшем уровне могут способствовать прогрессу в переговорах.
Такие обсуждения ожидаются, необходимо подготовить конкретные предложения, заключил собеседник агентства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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Вчера, 11:20
Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.
Накануне МИД России выпустил заявление, в котором констатировал, что Запад хоронит гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части пакетного соглашения. На Смоленской площади также отметили, что большая часть украинского зерна идет не в беднейшие страны, а поступает по демпинговым ценам в Евросоюз на корм для скота.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
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ЭкономикаРоссияУкраинаТурцияООНзерновая сделка
 
 
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