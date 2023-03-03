Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке
Переговоры по зерновой сделке под эгидой ООН зашли в тупик
© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, некоторые вопросы не удается урегулировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.
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"Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты", — пояснил собеседник агентства.
В то же время он не исключил, что контакты на высшем уровне могут способствовать прогрессу в переговорах.
Такие обсуждения ожидаются, необходимо подготовить конкретные предложения, заключил собеседник агентства.
Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.
Накануне МИД России выпустил заявление, в котором констатировал, что Запад хоронит гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части пакетного соглашения. На Смоленской площади также отметили, что большая часть украинского зерна идет не в беднейшие страны, а поступает по демпинговым ценам в Евросоюз на корм для скота.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.