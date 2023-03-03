https://ria.ru/20230303/zerno-1855528066.html

Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке

Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 03.03.2023

Источник сообщил о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке

Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, некоторые вопросы не удается урегулировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:05

2023-03-03T09:05

2023-03-03T10:39

экономика

россия

украина

турция

оон

зерновая сделка

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АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, некоторые вопросы не удается урегулировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.В то же время он не исключил, что контакты на высшем уровне могут способствовать прогрессу в переговорах.Такие обсуждения ожидаются, необходимо подготовить конкретные предложения, заключил собеседник агентства.Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.Накануне МИД России выпустил заявление, в котором констатировал, что Запад хоронит гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части пакетного соглашения. На Смоленской площади также отметили, что большая часть украинского зерна идет не в беднейшие страны, а поступает по демпинговым ценам в Евросоюз на корм для скота.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20230302/sdelka-1855304458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, турция, оон, зерновая сделка