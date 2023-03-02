https://ria.ru/20230302/sdelka-1855495402.html

Запад саботирует выполнение российской части зерновой сделки, заявил МИД

Запад саботирует выполнение российской части зерновой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 02.03.2023

Запад саботирует выполнение российской части зерновой сделки, заявил МИД

Западные страны саботируют выполнение российской части пакета по зерновой сделке, достигнутые договоренности не работают, заявили в Министерстве иностранных... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T22:13

2023-03-02T22:13

2023-03-02T23:51

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Западные страны саботируют выполнение российской части пакета по зерновой сделке, достигнутые договоренности не работают, заявили в Министерстве иностранных дел, комментируя стамбульские договоренности по продовольствию и удобрениям."Предложенный Антониу Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года пакет договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН. Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей", — говорится в сообщении.В ведомстве призвали прекратить "разыгрывать продовольственную карту", отметив, что большая часть зерна из Украины идет не в бедные страны, а на фураж в Евросоюз по демпинговым ценам. "Российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали в обратном европейцы и американцы, которым не привыкать говорить неправду. Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный пакет генсекретаря ООН", — подчеркнули в МИД. В министерстве также обратили внимание, что по мере приближения окончания второго срока действия "черноморской инициативы" в СМИ с подачи киевских властей и США нарастают спекуляции. "Раскручивается тезис о том, что инициативу нужно не только сохранить в имеющихся параметрах: три порта — Одесса, Черноморск, Южный на 120 дней с возможностью продления на аналогичный срок при отсутствии возражений сторон — России, Турции и Украины, но увеличить по времени и охвату — сразу на год с добавлением дополнительных портов", — говорится в заявлении.Дипломатическое ведомство отметило, что на деле выполняется только часть пакет" по вывозу украинского продовольствия, при чем в "далеких от заявленных гуманитарных целей параметрах". "С 1 августа 2022 года было транспортировано свыше 23 миллиона тонн продукции (преимущественно (70 процентов) кормовой кукурузы и фуражного зерна) в страны с высоким уровнем доходов (47 процентов), прежде всего ЕС, и выше среднего (34 процентов). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6 процента", — заявили в МИД.Министерство указывает, что "без каких-либо угрызений совести замалчивается тот факт, что киевский режим продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".Ведомство подчеркивает, что прогресс в реализации меморандума Россия-ООН по нормализации сельхозэкспорта стремится к нулю. "Причина - упорное нежелание западников признавать вторую часть "пакета" А. Гутерреша и продолжение ими санкционных ограничений", - отметило ведомство.Зерновая сделка, которую в июле прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД заявили, что таких возражений не поступило, отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

https://ria.ru/20230302/sdelka-1855374623.html

https://ria.ru/20230302/sdelka-1855304458.html

https://ria.ru/20230302/sdelka-1855385411.html

https://ria.ru/20230221/zerno-1853393684.html

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