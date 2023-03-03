https://ria.ru/20230303/zakupki-1855768010.html

Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины

Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины - РИА Новости, 03.03.2023

Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Евросоюза в ближайшие недели будет возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T21:48

2023-03-03T21:48

2023-03-03T21:48

специальная военная операция на украине

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МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Евросоюза в ближайшие недели будет возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Украины. Ранее в феврале глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес положительно прокомментировал предложение Эстонии о совместных закупках странами-членами союза оружия и боеприпасов для Украины, заявив, что Мадрид детально рассмотрит этот вопрос. "В ближайшие несколько недель в Европейском совете у нас будет возможность, надеюсь, достичь соглашения о совместной закупке боеприпасов и артиллерии странами-членами ЕС, чтобы эти поставки быстрее достигли украинского правительства и вооруженных сил", - сказал Санчес на совместной конференции с главой правительства Финляндии Санной Марин. Также Санчес заявил коллеге, что его правительство полностью поддерживает вступления Финляндии в НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230301/snaryady-1855218007.html

https://ria.ru/20230224/snaryady-1854145918.html

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