Рейтинг@Mail.ru
Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/zakupki-1855768010.html
Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины
Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины - РИА Новости, 03.03.2023
Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Евросоюза в ближайшие недели будет возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T21:48
2023-03-03T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
испания
педро санчес
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e0a780325ba2b554faf8aadf169520b2.jpg
МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Евросоюза в ближайшие недели будет возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Украины. Ранее в феврале глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес положительно прокомментировал предложение Эстонии о совместных закупках странами-членами союза оружия и боеприпасов для Украины, заявив, что Мадрид детально рассмотрит этот вопрос. "В ближайшие несколько недель в Европейском совете у нас будет возможность, надеюсь, достичь соглашения о совместной закупке боеприпасов и артиллерии странами-членами ЕС, чтобы эти поставки быстрее достигли украинского правительства и вооруженных сил", - сказал Санчес на совместной конференции с главой правительства Финляндии Санной Марин. Также Санчес заявил коллеге, что его правительство полностью поддерживает вступления Финляндии в НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230301/snaryady-1855218007.html
https://ria.ru/20230224/snaryady-1854145918.html
украина
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_3fb863006a8cb6c7203fd3ae9fb760b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, испания, педро санчес, нато, евросоюз, европейский совет, сергей лавров, хосе мануэль альбарес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Испания, Педро Санчес, НАТО, Евросоюз, Европейский совет, Сергей Лавров, Хосе Мануэль Альбарес
Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины

Санчес: у ЕС в ближайшие недели будет шанс достичь соглашения о закупках оружия Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что у стран Евросоюза в ближайшие недели будет возможность достичь соглашения о совместных закупках оружия для Украины.
Ранее в феврале глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес положительно прокомментировал предложение Эстонии о совместных закупках странами-членами союза оружия и боеприпасов для Украины, заявив, что Мадрид детально рассмотрит этот вопрос.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Еврокомиссия разработала план по кратному увеличению производства снарядов
1 марта, 20:17
"В ближайшие несколько недель в Европейском совете у нас будет возможность, надеюсь, достичь соглашения о совместной закупке боеприпасов и артиллерии странами-членами ЕС, чтобы эти поставки быстрее достигли украинского правительства и вооруженных сил", - сказал Санчес на совместной конференции с главой правительства Финляндии Санной Марин.
Также Санчес заявил коллеге, что его правительство полностью поддерживает вступления Финляндии в НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Эстония обсудила с ЕК и НАТО совместную закупку снарядов
24 февраля, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИспанияПедро СанчесНАТОЕвросоюзЕвропейский советСергей ЛавровХосе Мануэль Альбарес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала