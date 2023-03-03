https://ria.ru/20230303/zaes-1855560753.html

Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС

Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 03.03.2023

Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС

Сотрудники службы безопасности Запорожской АЭС оказались под обстрелом со стороны Украины, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:29

2023-03-03T11:29

2023-03-03T12:22

специальная военная операция на украине

росэнергоатом

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Запорожской АЭС оказались под обстрелом со стороны Украины, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемет — два сотрудника нашей безопасности уцелели", — сообщил он.Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, которых охраняют сотрудники службы безопасности атомной станции.Как подчеркнул Карчаа, даже представители украинской стороны, участвовавшие в процедуре, "не понимали, что происходит", это указывает на "полную бесконтрольность" на этом участке линии боевого соприкосновения.Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на ЗАЭС успешно прошла ротация экспертов агентства. Он отметил, что уже шестая миссия приступила к работе на станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Украинские силы продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в сентябре минувшего года.

https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855539246.html

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