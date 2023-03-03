Рейтинг@Mail.ru
Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 03.03.2023 (обновлено: 12:22 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/zaes-1855560753.html
Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС
Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 03.03.2023
Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС
Сотрудники службы безопасности Запорожской АЭС оказались под обстрелом со стороны Украины, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:29
2023-03-03T12:22
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
украина
россия
запорожская аэс
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834698398_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_e453d7ac7b18c2f1e44420bb7e8f6a1c.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Запорожской АЭС оказались под обстрелом со стороны Украины, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемет — два сотрудника нашей безопасности уцелели", — сообщил он.Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, которых охраняют сотрудники службы безопасности атомной станции.Как подчеркнул Карчаа, даже представители украинской стороны, участвовавшие в процедуре, "не понимали, что происходит", это указывает на "полную бесконтрольность" на этом участке линии боевого соприкосновения.Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на ЗАЭС успешно прошла ротация экспертов агентства. Он отметил, что уже шестая миссия приступила к работе на станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Украинские силы продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в сентябре минувшего года.
https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855539246.html
украина
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834698398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eb442daf07cf96dd2bb7760a6aa82fe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
росэнергоатом, украина, россия, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Росэнергоатом, Украина, Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС

Карчаа: украинская сторона обстреляла сотрудников СБ ЗАЭС, Россия готовит ноту протеста

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Запорожской АЭС оказались под обстрелом со стороны Украины, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемет — два сотрудника нашей безопасности уцелели", — сообщил он.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС
1 марта, 11:32
Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, которых охраняют сотрудники службы безопасности атомной станции.
Как подчеркнул Карчаа, даже представители украинской стороны, участвовавшие в процедуре, "не понимали, что происходит", это указывает на "полную бесконтрольность" на этом участке линии боевого соприкосновения.
«
"Я думаю, что итогом этого инцидента будет в обязательном порядке нота с российской стороны — оставлять без реагирования подобного рода вооруженные провокации, на наш взгляд, нельзя категорически", — заключил Карчаа.
Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на ЗАЭС успешно прошла ротация экспертов агентства. Он отметил, что уже шестая миссия приступила к работе на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Украинские силы продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в сентябре минувшего года.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Британцы предложили план по Украине после предупреждения России
10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРосэнергоатомУкраинаРоссияЗапорожская АЭСЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала