Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности ЗАЭС
Карчаа: украинская сторона обстреляла сотрудников СБ ЗАЭС, Россия готовит ноту протеста
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Запорожской АЭС оказались под обстрелом со стороны Украины, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемет — два сотрудника нашей безопасности уцелели", — сообщил он.
Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, которых охраняют сотрудники службы безопасности атомной станции.
Как подчеркнул Карчаа, даже представители украинской стороны, участвовавшие в процедуре, "не понимали, что происходит", это указывает на "полную бесконтрольность" на этом участке линии боевого соприкосновения.
«
"Я думаю, что итогом этого инцидента будет в обязательном порядке нота с российской стороны — оставлять без реагирования подобного рода вооруженные провокации, на наш взгляд, нельзя категорически", — заключил Карчаа.
Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на ЗАЭС успешно прошла ротация экспертов агентства. Он отметил, что уже шестая миссия приступила к работе на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Украинские силы продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в сентябре минувшего года.