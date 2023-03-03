https://ria.ru/20230303/vystavki-1855654432.html

На Урале открылась выставка графики Пикассо, Шагала и Дали

На Урале открылась выставка графики Пикассо, Шагала и Дали - РИА Новости, 03.03.2023

На Урале открылась выставка графики Пикассо, Шагала и Дали

Около сотни оригиналов графики Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Василия Кандинского и других представлена на выставке "Шедевры... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:11

2023-03-03T19:11

2023-03-03T19:11

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Около сотни оригиналов графики Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Василия Кандинского и других представлена на выставке "Шедевры Мастеров Парижской Школы" в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, сообщается на сайте институции. Критик Андре Варно называл "Парижской школой" ряд художников, которые приехали в Париж и работали там в 1900 — 1960 годы. Мастера были из разных регионов: Центральной, Южной, Восточной Европы, России, Японии, а также Латинской Америки. У них никогда не было было общих художественных целей или схожих авторских манер. "Главное, что их объединяло, – стремление к творческому поиску и профессиональному общению, сама неповторимая атмосфера столицы Франции", — говорится на сайте музея.На выставке — работы из коллекции PS Gallery и Марка Башмакова. Многие произведения ранее экспонировались в Эрмитаже. Посетить проект можно до 21 мая 2023 года. В Санкт-Петербурге 3 марта открылась выставка "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту". Посетить ее можно до 29 мая 2023.

https://ria.ru/20230209/vystavka-1850804971.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки