https://ria.ru/20230303/vystavki-1855654432.html
На Урале открылась выставка графики Пикассо, Шагала и Дали
На Урале открылась выставка графики Пикассо, Шагала и Дали - РИА Новости, 03.03.2023
На Урале открылась выставка графики Пикассо, Шагала и Дали
Около сотни оригиналов графики Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Василия Кандинского и других представлена на выставке "Шедевры... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:11
2023-03-03T19:11
2023-03-03T19:11
культура
новости культуры
выставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855672892_0:35:1200:710_1920x0_80_0_0_8208474fa52e93a78b24c15b63894c00.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Около сотни оригиналов графики Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Василия Кандинского и других представлена на выставке "Шедевры Мастеров Парижской Школы" в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, сообщается на сайте институции. Критик Андре Варно называл "Парижской школой" ряд художников, которые приехали в Париж и работали там в 1900 — 1960 годы. Мастера были из разных регионов: Центральной, Южной, Восточной Европы, России, Японии, а также Латинской Америки. У них никогда не было было общих художественных целей или схожих авторских манер. "Главное, что их объединяло, – стремление к творческому поиску и профессиональному общению, сама неповторимая атмосфера столицы Франции", — говорится на сайте музея.На выставке — работы из коллекции PS Gallery и Марка Башмакова. Многие произведения ранее экспонировались в Эрмитаже. Посетить проект можно до 21 мая 2023 года. В Санкт-Петербурге 3 марта открылась выставка "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту". Посетить ее можно до 29 мая 2023.
https://ria.ru/20230209/vystavka-1850804971.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855672892_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_d661bd0ace5e19360c0a082707f5bb94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки
Культура, Новости культуры, Выставки
На Урале открылась выставка графики Пикассо, Шагала и Дали
На Урале открылась выставка "Шедевры Мастеров Парижской Школы"
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Около сотни оригиналов графики Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Василия Кандинского и других представлена на выставке "Шедевры Мастеров Парижской Школы" в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, сообщается
на сайте институции.
Критик Андре Варно называл "Парижской школой" ряд художников, которые приехали в Париж и работали там в 1900 — 1960 годы. Мастера были из разных регионов: Центральной, Южной, Восточной Европы, России, Японии, а также Латинской Америки.
У них никогда не было было общих художественных целей или схожих авторских манер.
"Главное, что их объединяло, – стремление к творческому поиску и профессиональному общению, сама неповторимая атмосфера столицы Франции", — говорится на сайте музея.
На выставке — работы из коллекции PS Gallery и Марка Башмакова. Многие произведения ранее экспонировались в Эрмитаже. Посетить проект можно до 21 мая 2023 года.
В Санкт-Петербурге 3 марта открылась
выставка "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту". Посетить ее можно до 29 мая 2023.
В Москве открылась выставка о европейских поездках молодых художников