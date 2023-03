https://ria.ru/20230303/vstrechi-1855697717.html

Около 150 деловых встреч провели российские компании на выставке UzBuild

Около 150 деловых встреч провели российские компании на выставке UzBuild - РИА Новости, 03.03.2023

Около 150 деловых встреч провели российские компании на выставке UzBuild

Два десятка российских компаний провели около 150 рабочих встреч и переговоров за время проведения крупнейшей строительной выставки UzBuild в Узбекистане,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:09

2023-03-03T17:09

2023-03-03T17:09

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

узбекистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Два десятка российских компаний провели около 150 рабочих встреч и переговоров за время проведения крупнейшей строительной выставки UzBuild в Узбекистане, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."За 4 дня работы крупнейшей строительной выставки UzBuild в Узбекистане 20 российских компаний провели около 150 целевых встреч и переговоров на стенде Made in Russia. Выставка проходила с 28 февраля по 3 марта в Ташкенте", - говорится в сообщении.Стенд Made in Russia стал одним из самых ярких и масштабных на выставке, вызвал большой интерес посетителей и получил специальный приз в номинации "За лучшую национальную экспозицию".На стенде участники провели переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана и других стран.Зарубежным покупателям российские компании представили инновационные технологии и материалы, которые успешно применяются в строительной области - от архитектурных алюминиевых систем и пиломатериалов до систем водоочистки и алмазного инструмента для строительства и камнеобработки.По отзывам самих экспортеров, выставка UzBuild 2023 прошла успешно, компании продолжат вести переговоры с заинтересованными партнерами.В церемонии официального открытия выставки приняли участие первый заместитель министра строительства Узбекистана Шерзод Хидоятов, заместитель председателя ассоциации "Узпромстройматериалы" Баходир Исмаилов, посол Беларуссии в Узбекистане Леонид Маринич, посол Индии в Узбекистане Маниш Прабхат, посол Турции в Узбекистане Олган Бекар и другие официальные лица.На открытии экспозиции Made in Russia торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев подчеркнул, что Россия и Узбекистан тесно взаимодействуют в сфере внешней торговли и стремятся укреплять это сотрудничество. Он отметил, что перед странами стоит задача достигнуть отметки в 10 миллиардов долларов в товарообороте и она может быть достигнута уже в 2023 году.

https://ria.ru/20230228/razrabotki-1854840345.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), узбекистан, россия