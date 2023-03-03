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Около 150 деловых встреч провели российские компании на выставке UzBuild - РИА Новости, 03.03.2023
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17:09 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/vstrechi-1855697717.html
Около 150 деловых встреч провели российские компании на выставке UzBuild
Около 150 деловых встреч провели российские компании на выставке UzBuild - РИА Новости, 03.03.2023
Около 150 деловых встреч провели российские компании на выставке UzBuild
Два десятка российских компаний провели около 150 рабочих встреч и переговоров за время проведения крупнейшей строительной выставки UzBuild в Узбекистане,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:09
2023-03-03T17:09
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
узбекистан
россия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Два десятка российских компаний провели около 150 рабочих встреч и переговоров за время проведения крупнейшей строительной выставки UzBuild в Узбекистане, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."За 4 дня работы крупнейшей строительной выставки UzBuild в Узбекистане 20 российских компаний провели около 150 целевых встреч и переговоров на стенде Made in Russia. Выставка проходила с 28 февраля по 3 марта в Ташкенте", - говорится в сообщении.Стенд Made in Russia стал одним из самых ярких и масштабных на выставке, вызвал большой интерес посетителей и получил специальный приз в номинации "За лучшую национальную экспозицию".На стенде участники провели переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана и других стран.Зарубежным покупателям российские компании представили инновационные технологии и материалы, которые успешно применяются в строительной области - от архитектурных алюминиевых систем и пиломатериалов до систем водоочистки и алмазного инструмента для строительства и камнеобработки.По отзывам самих экспортеров, выставка UzBuild 2023 прошла успешно, компании продолжат вести переговоры с заинтересованными партнерами.В церемонии официального открытия выставки приняли участие первый заместитель министра строительства Узбекистана Шерзод Хидоятов, заместитель председателя ассоциации "Узпромстройматериалы" Баходир Исмаилов, посол Беларуссии в Узбекистане Леонид Маринич, посол Индии в Узбекистане Маниш Прабхат, посол Турции в Узбекистане Олган Бекар и другие официальные лица.На открытии экспозиции Made in Russia торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев подчеркнул, что Россия и Узбекистан тесно взаимодействуют в сфере внешней торговли и стремятся укреплять это сотрудничество. Он отметил, что перед странами стоит задача достигнуть отметки в 10 миллиардов долларов в товарообороте и она может быть достигнута уже в 2023 году.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), узбекистан, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Узбекистан, Россия

Около 150 деловых встреч провели российские компании на выставке UzBuild

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Made in Russia ("Сделано в России")
Логотип Made in Russia (Сделано в России) - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Made in Russia ("Сделано в России")
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Два десятка российских компаний провели около 150 рабочих встреч и переговоров за время проведения крупнейшей строительной выставки UzBuild в Узбекистане, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"За 4 дня работы крупнейшей строительной выставки UzBuild в Узбекистане 20 российских компаний провели около 150 целевых встреч и переговоров на стенде Made in Russia. Выставка проходила с 28 февраля по 3 марта в Ташкенте", - говорится в сообщении.
Стенд Made in Russia стал одним из самых ярких и масштабных на выставке, вызвал большой интерес посетителей и получил специальный приз в номинации "За лучшую национальную экспозицию".
На стенде участники провели переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана и других стран.
Зарубежным покупателям российские компании представили инновационные технологии и материалы, которые успешно применяются в строительной области - от архитектурных алюминиевых систем и пиломатериалов до систем водоочистки и алмазного инструмента для строительства и камнеобработки.
По отзывам самих экспортеров, выставка UzBuild 2023 прошла успешно, компании продолжат вести переговоры с заинтересованными партнерами.
Павильон Made in Russia на строительной выставке UzBuild - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Россия покажет новые разработки по энергоэффективности на выставке UzBuild
28 февраля, 13:45
В церемонии официального открытия выставки приняли участие первый заместитель министра строительства Узбекистана Шерзод Хидоятов, заместитель председателя ассоциации "Узпромстройматериалы" Баходир Исмаилов, посол Беларуссии в Узбекистане Леонид Маринич, посол Индии в Узбекистане Маниш Прабхат, посол Турции в Узбекистане Олган Бекар и другие официальные лица.
На открытии экспозиции Made in Russia торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев подчеркнул, что Россия и Узбекистан тесно взаимодействуют в сфере внешней торговли и стремятся укреплять это сотрудничество. Он отметил, что перед странами стоит задача достигнуть отметки в 10 миллиардов долларов в товарообороте и она может быть достигнута уже в 2023 году.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)УзбекистанРоссия
 
 
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