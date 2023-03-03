https://ria.ru/20230303/vertolet-1855673440.html

Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины

Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины - РИА Новости, 03.03.2023

Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины

Франция расшифровала данные черного ящика из вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил премьер-министр республики Денис... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:19

2023-03-03T16:19

2023-03-03T17:36

украина

в мире

денис монастырский

мвд украины

денис шмыгаль

бровары

франция

евгений енин

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Франция расшифровала данные черного ящика из вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль на пресс-конференции.Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и помощники. Помимо всех пассажиров вертолета, погибли еще 14 человек, среди них один ребенок. Еще 25 получили ранения, включая 11 детей.Как уточнял советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в качестве причин крушения рассматривают диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности.

https://ria.ru/20230118/vertolet-1845709952.html

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Ольга Фомченкова

украина, в мире, денис монастырский, мвд украины, денис шмыгаль, бровары, франция, евгений енин, киевская область