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Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины - РИА Новости, 03.03.2023
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16:19 03.03.2023 (обновлено: 17:36 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/vertolet-1855673440.html
Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины
Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины - РИА Новости, 03.03.2023
Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины
Франция расшифровала данные черного ящика из вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил премьер-министр республики Денис... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:19
2023-03-03T17:36
украина
в мире
денис монастырский
мвд украины
денис шмыгаль
бровары
франция
евгений енин
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Франция расшифровала данные черного ящика из вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль на пресс-конференции.Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и помощники. Помимо всех пассажиров вертолета, погибли еще 14 человек, среди них один ребенок. Еще 25 получили ранения, включая 11 детей.Как уточнял советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в качестве причин крушения рассматривают диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
https://ria.ru/20230118/vertolet-1845709952.html
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украина, в мире, денис монастырский, мвд украины, денис шмыгаль, бровары, франция, евгений енин, киевская область
Украина, В мире, Денис Монастырский, МВД Украины, Денис Шмыгаль, Бровары, Франция, Евгений Енин, Киевская область
Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины

Шмыгаль сообщил о получении данных черного ящика из упавшего вертолета главы МВД Украины

© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
На месте падения вертолета в Броварах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Франция расшифровала данные черного ящика из вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль на пресс-конференции.
«

"Продолжается расследование. Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для расшифровки. Данные получены. Следствие продолжается", — сообщил он и призвал дождаться окончательных результатов.

Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и помощники. Помимо всех пассажиров вертолета, погибли еще 14 человек, среди них один ребенок. Еще 25 получили ранения, включая 11 детей.
Как уточнял советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в качестве причин крушения рассматривают диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Очевидица рассказала подробности крушения вертолета в Броварах
18 января, 13:33
 
УкраинаВ миреДенис МонастырскийМВД УкраиныДенис ШмыгальБроварыФранцияЕвгений ЕнинКиевская область
 
 
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