https://ria.ru/20230303/vertolet-1855673440.html
Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины
Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины - РИА Новости, 03.03.2023
Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины
Франция расшифровала данные черного ящика из вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил премьер-министр республики Денис... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:19
2023-03-03T16:19
2023-03-03T17:36
украина
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денис монастырский
мвд украины
денис шмыгаль
бровары
франция
евгений енин
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Франция расшифровала данные черного ящика из вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль на пресс-конференции.Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и помощники. Помимо всех пассажиров вертолета, погибли еще 14 человек, среди них один ребенок. Еще 25 получили ранения, включая 11 детей.Как уточнял советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в качестве причин крушения рассматривают диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
https://ria.ru/20230118/vertolet-1845709952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Франция расшифровала записи черного ящика вертолета главы МВД Украины
Шмыгаль сообщил о получении данных черного ящика из упавшего вертолета главы МВД Украины