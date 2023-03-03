https://ria.ru/20230303/uroki-1855568700.html

В Госдуме разрабатывают проект запрета фото- и видеосъемки на уроках

В Госдуме разрабатывают проект запрета фото- и видеосъемки на уроках - РИА Новости, 03.03.2023

В Госдуме разрабатывают проект запрета фото- и видеосъемки на уроках

В профильном комитете Госдумы по просвещению разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках, предлагается разрешать ее в образовательных... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:55

2023-03-03T11:55

2023-03-03T12:27

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В профильном комитете Госдумы по просвещению разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках, предлагается разрешать ее в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова."Это, что о запрете фотосъемки, как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением", — заявила она в ходе заседания комитета в пятницу.Согласно тексту документа, который раздали участникам заседания, предлагается, сделать возможными фото- и видеосъемку с разрешения администрации или директора школы, например, в образовательных целях, рассказала Казакова.

https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852367344.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, ольга казакова, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование