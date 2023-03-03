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В Госдуме разрабатывают проект запрета фото- и видеосъемки на уроках - РИА Новости, 03.03.2023
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11:55 03.03.2023 (обновлено: 12:27 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/uroki-1855568700.html
В Госдуме разрабатывают проект запрета фото- и видеосъемки на уроках
В Госдуме разрабатывают проект запрета фото- и видеосъемки на уроках - РИА Новости, 03.03.2023
В Госдуме разрабатывают проект запрета фото- и видеосъемки на уроках
В профильном комитете Госдумы по просвещению разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках, предлагается разрешать ее в образовательных... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:55
2023-03-03T12:27
общество
госдума рф
ольга казакова
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В профильном комитете Госдумы по просвещению разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках, предлагается разрешать ее в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова."Это, что о запрете фотосъемки, как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением", — заявила она в ходе заседания комитета в пятницу.Согласно тексту документа, который раздали участникам заседания, предлагается, сделать возможными фото- и видеосъемку с разрешения администрации или директора школы, например, в образовательных целях, рассказала Казакова.
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общество, госдума рф, ольга казакова, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Ольга Казакова, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме разрабатывают проект запрета фото- и видеосъемки на уроках

Комитет Госдумы разрабатывает проект запрета фото- и видеосъемки на уроках

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУчитель ведет дистанционный онлайн урок в средней общеобразовательной школе
Учитель ведет дистанционный онлайн урок в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Учитель ведет дистанционный онлайн урок в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В профильном комитете Госдумы по просвещению разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках, предлагается разрешать ее в образовательных целях с разрешения администрации школы и самого педагога, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
"Это, что о запрете фотосъемки, как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением", — заявила она в ходе заседания комитета в пятницу.
Согласно тексту документа, который раздали участникам заседания, предлагается, сделать возможными фото- и видеосъемку с разрешения администрации или директора школы, например, в образовательных целях, рассказала Казакова.
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