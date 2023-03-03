https://ria.ru/20230303/ukraina-1855743680.html

Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках боеприпасов на Украину

Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках боеприпасов на Украину - РИА Новости, 03.03.2023

Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках боеприпасов на Украину

Министерство обороны Сербии опровергло появившиеся сообщения о поставках боеприпасов конечному потребителю на Украину. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:04

2023-03-03T19:04

2023-03-03T20:40

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БЕЛГРАД, 3 мар — РИА Новости. Министерство обороны Сербии опровергло появившиеся сообщения о поставках боеприпасов конечному потребителю на Украину."Ни одна наша ракета, мина или снаряд с начала конфликта на Украине не были охвачены договором или поставлены так, чтобы конечным пользователем была одна из сторон — участников конфликта. Таким образом, предприятия из Сербии не поставляли оружие и военное оборудование на Украину", — говорится в заявлении.Отмечается, что при принятии решения об экспорте оружия и военного оборудования министерство руководствуются международными ограничениями и санкциями Совета Безопасности ООН против некоторых стран и организаций."В ходе экспорта продавец от покупателя всегда требует обеспечить сертификат конечного пользователя, которым определяется: конечный потребитель согласен, что не произойдет перепродажи, реэкспорта или перегрузки партии какому-либо другому лицу или государству без письменного согласия ответственных органов Республики Сербии", — пояснили в ведомстве.При этом Минобороны обратило внимание, что Белград не несет ответственность за возможное нарушение международных норм со стороны компаний из других стран.Тем не менее Сербия потребовала официальные объяснения от структур иностранных государств, которые выдали сертификат конечного пользователя и которые должны обеспечить его соблюдение, указали в министерстве.В пятницу днем сербское оборонное предприятие "Крушик" выступило с опровержением публикаций о поставках реактивных боеприпасов на Украину. В компании отметили, что приведенная некоторыми изданиями аргументация построена на использовании неполной и несвязанной информации.Кроме того, в конце февраля предприятие "Крушик" уже опровергало сообщения СМИ о поставках снарядов ВСУ и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.Накануне представитель МИД России Мария Захарова призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможной передачей оружия Украине, подчеркнув, что поступающая информация вызывает у Москвы глубокую озабоченность.

https://ria.ru/20230220/vvp-1853150878.html

https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сербия, украина, в мире, вооруженные силы украины, мария захарова, белград (город), оон