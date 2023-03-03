Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках боеприпасов на Украину - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 03.03.2023 (обновлено: 20:40 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855743680.html
Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках боеприпасов на Украину
Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках боеприпасов на Украину - РИА Новости, 03.03.2023
Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках боеприпасов на Украину
Министерство обороны Сербии опровергло появившиеся сообщения о поставках боеприпасов конечному потребителю на Украину. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:04
2023-03-03T20:40
сербия
украина
в мире
вооруженные силы украины
мария захарова
белград (город)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
БЕЛГРАД, 3 мар — РИА Новости. Министерство обороны Сербии опровергло появившиеся сообщения о поставках боеприпасов конечному потребителю на Украину."Ни одна наша ракета, мина или снаряд с начала конфликта на Украине не были охвачены договором или поставлены так, чтобы конечным пользователем была одна из сторон — участников конфликта. Таким образом, предприятия из Сербии не поставляли оружие и военное оборудование на Украину", — говорится в заявлении.Отмечается, что при принятии решения об экспорте оружия и военного оборудования министерство руководствуются международными ограничениями и санкциями Совета Безопасности ООН против некоторых стран и организаций."В ходе экспорта продавец от покупателя всегда требует обеспечить сертификат конечного пользователя, которым определяется: конечный потребитель согласен, что не произойдет перепродажи, реэкспорта или перегрузки партии какому-либо другому лицу или государству без письменного согласия ответственных органов Республики Сербии", — пояснили в ведомстве.При этом Минобороны обратило внимание, что Белград не несет ответственность за возможное нарушение международных норм со стороны компаний из других стран.Тем не менее Сербия потребовала официальные объяснения от структур иностранных государств, которые выдали сертификат конечного пользователя и которые должны обеспечить его соблюдение, указали в министерстве.В пятницу днем сербское оборонное предприятие "Крушик" выступило с опровержением публикаций о поставках реактивных боеприпасов на Украину. В компании отметили, что приведенная некоторыми изданиями аргументация построена на использовании неполной и несвязанной информации.Кроме того, в конце февраля предприятие "Крушик" уже опровергало сообщения СМИ о поставках снарядов ВСУ и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.Накануне представитель МИД России Мария Захарова призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможной передачей оружия Украине, подчеркнув, что поступающая информация вызывает у Москвы глубокую озабоченность.
https://ria.ru/20230220/vvp-1853150878.html
https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html
сербия
украина
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, украина, в мире, вооруженные силы украины, мария захарова, белград (город), оон
Сербия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Белград (город), ООН
Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках боеприпасов на Украину

Минобороны Сербии опровергло данные о поставках снарядов конечному потребителю на Украину

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Сербии
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 мар — РИА Новости. Министерство обороны Сербии опровергло появившиеся сообщения о поставках боеприпасов конечному потребителю на Украину.
"Ни одна наша ракета, мина или снаряд с начала конфликта на Украине не были охвачены договором или поставлены так, чтобы конечным пользователем была одна из сторон — участников конфликта. Таким образом, предприятия из Сербии не поставляли оружие и военное оборудование на Украину", — говорится в заявлении.

В городе Валево расположено одно из крупнейших в стране производств боеприпасов, оно находится в государственной собственности. Некоторые СМИ писали, что компания из Канады закупает произведенные в Сербии ракеты, затем через Турцию и Словакию отправляет их ВСУ для обстрелов Донбасса. К публикациям прилагались предположительные копии документов о приобретении и транспортировке снарядов и даже видеозаписи.

Отмечается, что при принятии решения об экспорте оружия и военного оборудования министерство руководствуются международными ограничениями и санкциями Совета Безопасности ООН против некоторых стран и организаций.

"В ходе экспорта продавец от покупателя всегда требует обеспечить сертификат конечного пользователя, которым определяется: конечный потребитель согласен, что не произойдет перепродажи, реэкспорта или перегрузки партии какому-либо другому лицу или государству без письменного согласия ответственных органов Республики Сербии", — пояснили в ведомстве.
При этом Минобороны обратило внимание, что Белград не несет ответственность за возможное нарушение международных норм со стороны компаний из других стран.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Сербия увеличит расходы на оборону
20 февраля, 13:48
Тем не менее Сербия потребовала официальные объяснения от структур иностранных государств, которые выдали сертификат конечного пользователя и которые должны обеспечить его соблюдение, указали в министерстве.
В пятницу днем сербское оборонное предприятие "Крушик" выступило с опровержением публикаций о поставках реактивных боеприпасов на Украину. В компании отметили, что приведенная некоторыми изданиями аргументация построена на использовании неполной и несвязанной информации.
Кроме того, в конце февраля предприятие "Крушик" уже опровергало сообщения СМИ о поставках снарядов ВСУ и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.
Накануне представитель МИД России Мария Захарова призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможной передачей оружия Украине, подчеркнув, что поступающая информация вызывает у Москвы глубокую озабоченность.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени
1 марта, 11:10
 
СербияУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваБелград (город)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала