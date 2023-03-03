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В Крыму осудили мужчину, пытавшегося уплыть на Украину воевать с Россией - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855560851.html
В Крыму осудили мужчину, пытавшегося уплыть на Украину воевать с Россией
В Крыму осудили мужчину, пытавшегося уплыть на Украину воевать с Россией - РИА Новости, 03.03.2023
В Крыму осудили мужчину, пытавшегося уплыть на Украину воевать с Россией
Житель Санкт-Петербурга, который двое суток в гидрокостюме со снаряжением плыл из Крыма на Украину с целью участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:29
2023-03-03T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
санкт-петербург
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который двое суток в гидрокостюме со снаряжением плыл из Крыма на Украину с целью участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ и был задержан пограничным кораблем России, приговорен к 6 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Верховного суда. По материалам суда, петербуржец 1982 года рождения нашел в интернете представителей добровольческого воинского подразделения-легиона, участники которого осуществляли вербовку и организацию выезда на территорию Украины граждан России для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Как отмечает пресс-служба суда, мужчина приобрел гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь, мешки из водонепроницаемой ткани, камуфлированную форму и берцы. Шестого августа 2022 года он выдвинулся вплавь из Крыма в направлении Одессы через акваторию Черного моря. Согласно материалам суда, подсудимый выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов РФ. Однако 8 августа он был выявлен и поднят на борт пограничного сторожевого корабля вблизи села Оленевка Черноморского района Крыма. Отмечается, что это была вторая попытка петербуржца попасть на Украину - первая, из Брянской области, оказалась неудачной. "Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление - ред.), ст. 275 УК РФ (государственная измена - ред.) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы - ред.). По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год после отбывания лишения свободы", – сообщили в Верховном суде. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230117/prigovor-1845522475.html
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безопасность, россия, украина, санкт-петербург, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму осудили мужчину, пытавшегося уплыть на Украину воевать с Россией

Петербуржец, пытавшийся уплыть на Украину воевать с Россией, получил шесть лет колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который двое суток в гидрокостюме со снаряжением плыл из Крыма на Украину с целью участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ и был задержан пограничным кораблем России, приговорен к 6 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Верховного суда.
По материалам суда, петербуржец 1982 года рождения нашел в интернете представителей добровольческого воинского подразделения-легиона, участники которого осуществляли вербовку и организацию выезда на территорию Украины граждан России для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
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Как отмечает пресс-служба суда, мужчина приобрел гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь, мешки из водонепроницаемой ткани, камуфлированную форму и берцы. Шестого августа 2022 года он выдвинулся вплавь из Крыма в направлении Одессы через акваторию Черного моря. Согласно материалам суда, подсудимый выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов РФ. Однако 8 августа он был выявлен и поднят на борт пограничного сторожевого корабля вблизи села Оленевка Черноморского района Крыма.
Отмечается, что это была вторая попытка петербуржца попасть на Украину - первая, из Брянской области, оказалась неудачной.
"Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление - ред.), ст. 275 УК РФ (государственная измена - ред.) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы - ред.). По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год после отбывания лишения свободы", – сообщили в Верховном суде. Приговор не вступил в законную силу.
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