https://ria.ru/20230303/ukraina-1855560851.html

В Крыму осудили мужчину, пытавшегося уплыть на Украину воевать с Россией

В Крыму осудили мужчину, пытавшегося уплыть на Украину воевать с Россией - РИА Новости, 03.03.2023

В Крыму осудили мужчину, пытавшегося уплыть на Украину воевать с Россией

Житель Санкт-Петербурга, который двое суток в гидрокостюме со снаряжением плыл из Крыма на Украину с целью участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:29

2023-03-03T11:29

2023-03-03T11:29

специальная военная операция на украине

безопасность

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республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который двое суток в гидрокостюме со снаряжением плыл из Крыма на Украину с целью участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ и был задержан пограничным кораблем России, приговорен к 6 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Верховного суда. По материалам суда, петербуржец 1982 года рождения нашел в интернете представителей добровольческого воинского подразделения-легиона, участники которого осуществляли вербовку и организацию выезда на территорию Украины граждан России для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Как отмечает пресс-служба суда, мужчина приобрел гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь, мешки из водонепроницаемой ткани, камуфлированную форму и берцы. Шестого августа 2022 года он выдвинулся вплавь из Крыма в направлении Одессы через акваторию Черного моря. Согласно материалам суда, подсудимый выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов РФ. Однако 8 августа он был выявлен и поднят на борт пограничного сторожевого корабля вблизи села Оленевка Черноморского района Крыма. Отмечается, что это была вторая попытка петербуржца попасть на Украину - первая, из Брянской области, оказалась неудачной. "Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление - ред.), ст. 275 УК РФ (государственная измена - ред.) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы - ред.). По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год после отбывания лишения свободы", – сообщили в Верховном суде. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230117/prigovor-1845522475.html

https://ria.ru/20230112/vsu-1844387275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, санкт-петербург, республика крым, ситуация в днр и лнр